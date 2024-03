Il Trento Film Festival omaggia Francesco Nuti

Roma, 21 mar. (askanews) – Il Trento Film Festival, la rassegna di cinema e culture di montagna, in programma nel capoluogo trentino dal 26 aprile al 5 maggio, quest’anno renderà omaggio a Francesco Nuti. “Dopo l’unanime cordoglio che ha accolto la sua scomparsa, il 12 giugno 2023, intorno alla figura di Francesco Nuti è tornato un po’ il silenzio – ha detto Mauro Gervasini, responsabile del programma cinematografico del festival – abbiamo pensato fosse giusto ricordarlo e omaggiarlo riproponendo il suo ‘film di montagna’, ‘Tutta colpa del paradiso’, girato nella Val d’Ayas in Valle d’Aosta nei pressi di Champoluc”.

Il regista e attore italiano è venuto a mancare l’anno scorso dopo una lunga malattia, al termine di una carriera segnata da grandissimi successi, ma anche da periodi difficili e da un ingiustificato oblio. “Sarà l’occasione per ripercorrere la carriera di un artista, attore comico, regista, scrittore e musicista, che dagli esordi con i Giancattivi agli anni Novanta è stato protagonista assoluto del cinema italiano” ha proseguito Gervasini.

“Tutta colpa del paradiso”, il film girato da Nuti nel 1985 con soggetto e sceneggiatura realizzati insieme a Giovanni Veronesi e Vincenzo Cerami, racconta la storia di Romeo Casamonica, un giovane che, uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per rapina a mano armata, torna in libertà e si mette alla ricerca del figlio, affidato ad una famiglia valdostana. Una commedia delicata e malinconica, in bilico tra umorismo e rassegnazione, con una magistrale interpretazione dello stesso Nuti, sul set accompagnato da Ornella Muti, Roberto Alpi, Laura Betti, Marco Vivio.

Nei giorni del Festival, oltre alla proiezione speciale di “Tutta colpa del paradiso” – in programma domenica 28 aprile alle 19 al Supercinema Vittoria – sarà presentato in anteprima il podcast Zitti e Nuti di Emiliano Cribari, prodotto da Officina del Podcast: una narrazione del percorso artistico e personale di Francesco Nuti, dai Giancattivi agli ultimi lavori. In quell’occasione, il critico cinematografico Rocco Moccagatta ricorderà l’importanza dei film di Nuti nella storia del cinema italiano (lunedì 29 aprile ore 17 negli spazi di HarpoLab, in piazza Garzetti: dallo stesso giorno il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme).