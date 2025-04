Il Trianon Viviani apre le porte a Forcella e ai quartieri vicini: biglietti a 5 euro per la comunità

Il Trianon Viviani rafforza il suo legame indissolubile con il cuore di Forcella e i quartieri limitrofi con un’iniziativa di grande valore sociale e culturale. A partire da questo mese di aprile, i residenti di Forcella, nonché della Seconda (Mercato-Pendino) e Quarta (San Lorenzo-Vicaria) municipalità, potranno assistere agli spettacoli in programma con un biglietto al costo agevolato di soli 5 euro.

Questa decisione sottolinea la centralità della comunità locale nella vita del teatro, un vero e proprio presidio culturale nel tessuto storico di Napoli. L’iniziativa arriva in un momento particolarmente significativo per il Trianon Viviani, che nel mese di aprile dedica un articolato omaggio a Nino Taranto, icona della scena partenopea nato proprio nel vicino vico Carbonari.

I cittadini di Forcella e dei quartieri limitrofi potranno beneficiare immediatamente della promozione, a partire dai prossimi appuntamenti in cartellone: lo spettacolo “Femmena Vita e Libertà” di Capone & BungtBangt (venerdì 4 aprile, ore 21), il concerto “Una canzone intorno al mondo” di Mario Rosini (sabato 5 aprile, ore 21) e il racconto musicale “La signora Meraviglia” di Saba Anglana (domenica 6 aprile, ore 20).

Dopo il recente successo del “Processo a Viviani”, con Mario Aterrano e Massimo Peluso (11 e 12 aprile), il Trianon Viviani prosegue il suo tributo a Nino Taranto con un ricco programma dal 18 al 24 aprile, che comprenderà una mostra, due imperdibili spettacoli e la presentazione dell’autobiografia dell’indimenticabile artista.

I biglietti a prezzo speciale sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro, previa presentazione di un documento d’identità valido che attesti la residenza nelle municipalità indicate. Si precisa che l’agevolazione non è valida per gli spettacoli di stand up comedy e per il concerto di Toquinho, che chiuderà la stagione il 18 maggio.

Il Trianon Viviani realizza la sua programmazione grazie al sostegno della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli e del Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

Informazioni sul Botteghino: