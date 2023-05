Il trionfo dell’ipocrisia, ovvero come possono concretizzarsi magre figure planetarie

Come ogni anno, il 9 di maggio per i russi è stato giorno di festa, nel ricordo della cacciata dei nazisti dal Paese. Gli altri anni, esclusi gli ultimi, a memoria d’uomo, questa ricorrenza per Mosca era l’occasione per far sfilare spiegamenti ingenti di truppe militari armate sino ai denti, nonché le ultime armi, semoventi e non, alla presenza di numerose troupes televisive giunte da ogni parte del mondo. Il segnale che essa avrebbe dovuto dare oltre confine, raggiungendo paesi amici e non, era che il Cremlino continuava a osservare il vecchio adagio latino: “para bellum, si vis pacem”, preparati alla guerra se vuoi la pace, limitandosi alla parte che segue la virgola. Quest’anno la ricorrenza è stata utilizzata, con capacità di trasformismo dei vertici politici- quelli militari si sono limitati a eseguire se non a tacere -tale da non far trasparire troppo il loro disaccordo. Solo per non far passare quanto accade nelle retrovie, può essere interessante approcciare l’atmosfera che attualmente avvolge l’Armata Rossa e il resto delle Forze Armate di quel paese. La premessa: martedì sulla Piazza Rossa, ha sfilato un carrarmato e uno solo, la cui costruzione risalirebbe a quando era ancora funzionante l’Urss, testimone e reliquia quindi di un periodo in cui a quella manifestazione erano ospiti su invito capi di stato provenienti dai quattro angoli del mondo. Erano ricevuti dal presidente pro tempore, accompagnato dagli alti gradi della Nomenklatura. Li si sarebbe potuti vedere, sempre nella stessa posa stereotipata, comparente sulle cose più strane, dalle bandiere alle sculture posizionate nei punti di maggiore visibilità. Questa volta quella manifestazione avrebbe voluto significare che non era stata stralciata perché troppo importante e quindi, seppure per onor di firma, qualcosa sarebbe dovuta comunque svolgersi. Contrariamente a quanto Putin e i suoi scherani avrebbero voluto che il mondo credesse, cioè in un raggiunta quanto razionale equilibrio, il messaggio che è arrivato ai russi e agli altri cittadini del mondo è credibile che sia stato ben diverso. Evitando di cadere in altri comportamenti più ipocriti che mai, è bene seguire la regola contadina che vuole che sia sempre bene chiamare le cose con il loro nome. Quella parata, raccogliendo i commenti ex post, ha dato un’ indicazione completamente diversa di quella enunciata innanzi. La Russia, nonostante si ostini a mettere in essere una politica che gli italiani hanno conosciuto cosa possa. comportare, persevera. Affermazioni del genere: “vincere e vinceremo!” e altre della stessa tipologia, hanno visto ritorcersi verso chi l’ ha pronunciata il concretarsi di drastici ridimensionamenti e riqualificazioni dei rapporti intercorrenti con il Cremlino. La Cina è già su quella strada e non ha mancato, in quello stesso giorno, di ribadire la sua neutralità nel conflitto scatenato dalla Russia. C’é di più. La Commissaria Europea von der Layen, lo stesso giorno che è anche la festa dell’ Europa unita, si è recata in treno a Kyiv in visita a Zelensky. In quell’occasione ha detto ancora una volta, rimarcando quindi bene il concetto, che l’ Ucraina presto ritornerà a far parte dell’Europa, precisamente non solo dal punto di vista fisico, quanto anche da quello politico, altrettanto importante se non più. Intanto l’opera di distruzione da parte di Mosca di quel paese continua e la potenza di fuoco è concentrata su Kyiv. Strano ma credibile, perché uscito dall’Ufficio Studi della Banca Mondiale, è il risultato dell’ andamento dell’ economia oltre cortina nei primi mesi dell’ anno. Esso sarebbe, il risultato è in dirittura di arrivo, migliore della media europea e, particolare puntualizzato da quell’ istituto, superiore a quello ottenuto dalla Germania. Il quadro generale si modifica di poco, però invita comunque a riflettere su come si sia potuto configurare un fenomeno del genere. Passati i festeggiamenti, seppure in tono ridotto, dovrebbero concludersi, a breve, anche i combattimenti, quanto meno con un cessate il fuoco. Altrimenti l’ intero pacchetto di buoni propositi tale resterà e non ci saranno celebrazioni in grado di risollevare non solo gli animi, ma l’ intera economia dei paesi coinvolti. Sarebbe un problema più che epocale.