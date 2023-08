Il triste destino dei librai parigini

I librai, caratteristica centenaria del lungosenna saranno sfrattati per l’inaugurazione delle olimpiadi – Vivono di orgoglio di un’attività che gli rende due soldi. Sono soprattutto persone anziane benemerite della cultura che diffondono a buon mercato. Proprio nel momento in cui il prossimo anno si ospiteranno milioni di turisti, la sindaca ha deciso di trasferirli altrove, per lasciare libera la visuale della Senna. Ci sono le solite proteste. Sembra che la Francia cerchi qualsiasi occasione per infiammare la piazza e creare incidenti. “Un bel giorno a qualcuno verrà l’idea di smontare la Tour Eiffel. Sono i nostri cassoni – dicono – che danno fascino a Parigi”.

Buffon è stato probabilmente il più grande portiere nella storia del calcio mondiale, o forse Zoff – Adesso Mancini lo aspetta in nazionale. Per riempire quale ruolo? A noi mancano talenti da oltre trent’anni, non dirigenti. Abbiamo gravi carenze anche nel calcio femminile. Serve chi è meglio degli attuali allenatori, non chi ne rafforzi la mediocrità. Mi scusino i lettori che, come il governo, non sono interessati al Calcio, che, invece, è il Made in Italy più importante, ma peggiore. Basta acquistare campioni all’estero! Bisogna creare il vivaio. Se c’è il ministro dello Sport, batta un colpo.

Ragazzo di 14 anni si schianta a Fregene col SUV Mercedes del padre contro un muro. Per fortuna è illeso – Quando analogo incidente accadesse altrove, persino in una repubblica delle banane, succede che il ragazzo viene affidato alle cure di un neurologo e subito dopo si chiede al padre: 1) se ha la possibilità di possedere un’auto così costosa, 2) se è in regola con le tasse, 3) come e con la compiacenza di chi il figlio, alla sua età, ha imparato a guidare un’auto così potente, 4) perché lasciare le chiavi del SUV alla portata di tutti. In Italia, invece, dove impera la cultura della trasgressione, non succederà niente. Anzi, poveri genitori, vittime, non responsabili!

Signora Maestra, mio padre è morto di lavoro, non potrò più venire a scuola per mettermi a lavorare – Un bambino di 9 anni, avviato alla schiavitù, come tanti altri ragazzi e adulti nella pianura pontina, dove per guadagnarsi da vivere i clandestini faticano per 10/12 ore al giorno a 4€ l’ora. È il loro salario massimo. A 35 gradi non vanno in Cassa Integrazione. Senza controlli né assistenza, producono loro la frutta e gli ortaggi che si trovano nei mercati e di cui lamentiamo il prezzo elevato. In luglio ne sono già morti tre. Non hanno neppure una tomba dove poterli piangere. Ma ci saranno tanti altri orfani. Così l’economia va a gonfie vele.

Seppure presieduta da un russo, la Federazione della Scherma ha reintegrato la fiorettista ucraina – Era stata squalificata per non avere risposto al saluto amichevole dell’avversaria russa. “In questo periodo di guerra in cui Putin sta distruggendo il nostro paese e uccidendo tanti innocenti, non si può pretendere una stretta di mano né un abbraccio. Sarebbero falsi, perché non c’è amicizia”, ha spiegato l’atleta. In effetti, l’abbraccio che i campioni si scambiano, annulla la rivalità agonistica e si torna a essere amici come prima di gareggiare, se si era amici. Dove c’è rancore non si può pretendere, come sostenevamo noi, di dimenticare la Storia.

Tre femminicidi in 24 ore a Milano, Napoli e Rovereto. Sofia, fidanzata con un marocchino, aveva 20 anni – Sono delitti orripilanti. Ma non possiamo dare la colpa a nessuno. Accadevano pure quando il governo era di sinistra o di emergenza nazionale. Non è nemmeno colpa dei magistrati permissivi perché non possono intervenire. Forse dovrebbero essere le donne a difendersi avendo una maggiore prudenza nella scelta del partner. Lui 23 anni, ignorante, lei frequentava il secondo anno di università. È vero che accade anche con quelli di mogli e buoi dei paesi tuoi, ma è meno frequente perché se ne capisce più facilmente l’indole.