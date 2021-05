Covid, il virus fa regredire il cancro al colon: la scoperta dei ricercatori del Pascale

Il tumore al colon regredisce nei pazienti positivi al Covid, l’Istituto Pascale avvia una ricercaIl tumore al colon regredisce nei pazienti positivi al Covid, l’Istituto Pascale avvia una ricercaPazienti affetti da tumore al colon metastatico, trattati con terapia convenzionale, hanno visto regredire la malattia dopo essere risultati positivi al Covid-19. Lo hanno riscontrato alcuni ricercatori dell’Istituto tumori di Napoli Pascale. Lo studio è stato pubblicato dagli oncologi Alessandro Ottaiano, Stefania Scala e Guglielmo Nasti, sulla rivista “Therapeutic Advances in Medical Oncology”. I ricercatori del Pascale hanno evidenziato che, in alcuni pazienti, il cancro al colon presentava la proteina che è la via di ingresso del virus nelle cellule: la Ace 2. Tale evidenza ha poi portato a constatare che le linee cellulari di cancro del colon che presentavano la stessa proteina sono state eliminate dalle cellule immunitarie del paziente dopo che questo è risultato positivo al virus. Alla luce di questi dati preliminari è stato avviato presso il Pascale uno studio traslazionale teso a verificare le potenziali interazioni tra cancro del colon e immunità anti-Sars-Cov2. L’ obiettivo dello studio è valutare le correlazioni tra la risposta antitumorale e quella indotta dall’infezione da Covid. I risultati di queste ricerche – sottolineano dal Pascale – ”potrebbero consentire di comprendere e utilizzare i meccanismi infettivi e di risposta immunitaria indotti dal coronavirus nei confronti di alcune neoplasié’. ‘ ‘Sono felicissimo di aver contribuito al primo studio al mondo che ha come obiettivo valutare la possibilità che Sars-Cov2 infetti direttamente cellule di cancro del colon e che possa indurre come effetto indiretto regressioni tumorali – dice il direttore scientifico dell’Irccs Pascale, Gerardo Botti. – il modello clinico rappresentato presuppone una grande expertise e per questo sono molto fiducioso che i risultati di questo studio possano tradursi favorevolmente nella pratica clinica perché suggeriscono meccanismi biologici e immunologici innovativi, potenzialmente utilizzabili in terapià’. ”Restiamo in fiduciosa attesa di ulteriori approfondimenti – afferma il direttore generale, Attilio Bianchi – si tratta di una scoperta che fa intravedere scenari estremamente innovativi sotto il profilo della immunobiologia”.