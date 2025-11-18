Il turismo cresce e mette al centro la sostenibilità





ROMA (ITALPRESS) – Il turismo in Italia continua a crescere. Entro la fine del 2025 genererà un contributo al PIL pari a237 miliardi, candidandosi ad avere un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni, con unacrescita stimata che porterà il valore del turismo fino a 282 miliardi di euro entro il prossimodecennio. E’ quanto rileva Enit, in occasione del Terzo Forum Nazionale sul Turismo Sostenibile e iPatrimoni dell’Umanità.Nei primi 7 mesi il Bel Paese è secondo in Europa per presenze internazionali e per il totale deisoggiorni: +6% nelle strutturericettive tra gennaio e luglio, +10% se guardiamo a quelle internazionali. La spesa degli italiani edegli stranieri nel 2024 è stata molto consistente, e per il 2025 si prevede un ulteriore incremento,con consumi domestici e internazionali in crescita. Tra le principali motivazioni dei viaggiatoristranieri che scelgono l’Italia, in testa la vacanza, poi i viaggi di lavoro occasionali, e la visita aparenti e familiari. Accanto ai risultati economici, si registra un impegno costante per conciliarecrescita e sostenibilità. Il settore mostra segnali incoraggianti: le emissioni legate agli spostamentirisultano in diminuzione e l’uso delle risorse idriche è sensibilmente più contenuto rispetto allamedia mondiale. Anche l’impatto sociale è significativo, con un aumento dell’occupazionefemminile lungo tutta la filiera, una presenza più ampia di professionalità altamente qualificate e uncontributo rilevante alla riduzione della disoccupazione giovanile.

sat/mrv