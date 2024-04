Il turismo dei borghi d’Italia vale 5 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – I borghi d’Italia, con 9 milioni di visitatori, contribuiscono per oltre 5 miliardi di euro all’anno all’economia italiana come attrazione turistico-culturale. E’ quanto emerge da un’analisi di Deloitte, secondo cui i visitatori complessivi sono stati nel 2022 quasi 9 milioni, per un totale di 21 milioni di pernottamenti. Si stima che il turismo nei Borghi abbia sostenuto nel 2022 oltre 90.000 occupati e abbia avuto un importante effetto positivo sulle entrate fiscali a livello nazionale, pari a più di 2 miliardi.

