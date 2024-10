“Il turismo nell’area flegrea”, lunedì confronto a Pozzuoli

«Il turismo nell’area flegrea: analisi dei trend, delle risorse per il rilancio del settore e del fabbisogno formativo». E’ il tema del convegno e seminario di approfondimento in programma lunedì prossimo (ore 11) presso l’Aula Magna della scuola Multicenter in via Campana 270 a Pozzuoli. Un’occasione particolarmente di confronto su un settore importante per l’economia campana e nazionale come il turismo, che mette intorno allo stesso tavolo Istituzioni, pubblici amministratori, imprenditori, esperti del settore e docenti. Previsti i saluti istituzionali di Domenico Schioppo (Scuola policentrica), del Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e del vicesindaco Filippo Monaco, dell’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli e dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci. Prevista poi gli interventi di Roberto Micera sul tema «I trend del settore turismo, focus sull’area flegrea», del Presidente AIDiT Campania Cesare Foà («Il capitale umano nel turismo, il ruolo centrale dei Direttori Tecnici») e del Direttore dei Corsi di Formazione Professionale della Scuola Multicentro Maurizio Schioppo (sul tema «Obiettivi, risorse e struttura del corso abilitante di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo»). Modera l’evento il giornalista Enzo Agliardi. . Obiettivo dell’iniziativa è analizzare risorse, trend e opportunità del nostro territorio a favore di chi decide di intraprendere un percorso di sviluppo imprenditoriale in questo mercato.