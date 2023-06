Il tutt’altro che tranquillo week end di paura della Russia (e del mondo)

Un fulmine a cielo sereno, seppure dimezzato ma non un flop, così si può provare a sintetizzare, almeno fino a ora, quanto sta accadendo in Russia. Definire tale movimento dimezzato viene fuori spontaneo, in quanto le avvisaglie che qualcosa non girasse come normalmente avrebbe dovuto si erano cominciate a avvertire a naso già da alcuni mesi. Si stanno spendendo fiumi di parole nelle ultime ore, per la qualcosa è bene lasciare che siano gli addetti ai lavori a commentare quanto sta accadendo per evitare che si ripeta la situazione che fece pronunciare a Carlo V a Alghero: “Todos Caballeros”. È necessario allo stesso tempo prepararsi a un dopo, che in ogni modo si farà vivo. Contrariamente a tutte le altre ipotesi che gli studiosi di ogni orientamento avevano tracciato in precedenza e corroborato con la dovuta attenzione, sembra sdoganato affermare quale sarà a quell’epoca il vero problema. A tal riguardo è opportuno sottolineare che elemento condizionante della strategia del Cremlino, è che esso non sarà più libero di prendere decisioni in perfetta autonomia. Dovrà tener conto dei desiderata della multinazionale della guerra, la Ditta, non ancora Premiata e facendo voti che mai possa diventare tale, brigata Wagner. Non stupisca questa affermazione che, a prima vista, potrebbe apparire un nonsense, perché con lo scorrere delle ore, quella definizione si sta rivelando sempre più attinente. Per ora Putin ha dovuto cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Prigozin a 360 gradi. In buona sostanza si apprende che, della Wagner, la parte più conosciuta ai comuni mortali, quella che fino a pochi giorni dava manforte all’ Armata Rossa in Ucraina, è solo una frazione neppure tra le maggiori di quella enorme macelleria in franchising. Oltre a scoprire che in Russia sono almeno una ventina le sue concorrenti, si apprende che sono impostate sul modello aziendale tutte le filiali della capogruppo con sede a San Pietroburgo, che operano dappertutto sul pianeta. Esse reclutano quasi esclusivamente mercenari del posto dove operano, anche per evitare le spese del rimpatrio dei corpi dei caduti. Ciò che interessa di più tanto al bagnino di Riccione quanto all’estetista di Cecina, è sapere quali potranno essere le conseguenze che si riverseranno sull Paese. È fuori da ogni dubbio che i riflessi, va da sè negativi, di quel tentativo di presa del potere violenta, meglio conosciuta come colpo di stato o golpe, porterà forti tempeste, seppure con violenza diversa, sui mercati di tutto il mondo. Quindi, mentre a Mosca gia in queste ore è quasi impossibile comprare un biglietto aereo se non a cifre esorbitanti, l’ Italia meriterebbe almeno un forte applauso per quanto sta facendo per l’intero continente. La nuova Campagna d’Africa, di tutt’ altro genere di quella che il fascismo mise in piedi all’epoca, che sta portando avanti l’ attuale governo sulla scia di quanto aveva iniziato a fare quello precedente. Tanto è vero che,con proprietà di linguaggio, chi tratta l’argomento a qualsiasi titolo, definisce quanto il Premier Draghi ha iniziato durante la sua vigenza e la Premier Meloni sta portando avanti attualmente “Piano Mattei”. Oltretutto in tal modo si da onore al merito del Primo Presidente dell’Eni, quell’azienda che da parìa oggi è una competitor allo stesso livello delle grandi compagnie. Derivate nel tempo dalle aziende di portata mondiale, sono le Big 7 o Sette Sorelle, come erano definite quando agiva quel Primo Presidente. Allo stato si può dire che se tutto il Vecchio Continente è ormai vicino al completo svincolo dalla dipendenza energetica dalla Russia, deve quasi tutto all’opera di scouting degli ultimi Premier che si sono succeduti e del Presidente Mattarella, che molto si è dato da fare. In maniera molto costruttiva, facendo leva sulle sue capacità diplomatiche, peraltro spese con grande accortezza. Al momento la EU nella sua essenza globale e quella dei singoli paesi debbono considerare il giusto valore della posizione insostituibile dell’ Italia non solo nel ruolo di terminal per l’approvvigionamento dall’Africa di gas e di altri idrocarburi, ma per le particolari relazioni che si sono instaurate tra Roma e diverse capitali africane. Buona parte di quegli idrocarburi continuerà il viaggio verso il Nord. Comunque andranno a finire i disordini in corso, il ruolo di Putin ne uscirà fortemente ridimensionato e anche il prosieguo della invasione dell’Ucraina in qualche modo dovrà essere rivisto. Di che genere sarà tale revisione, al momento solo chi non ha niente da perdere in quanto a credibilità può azzardare a prevederlo.Tutto il resto non supera l’attendibilità di un film d’azione.