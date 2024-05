Il tv piace sempre più grande, Tcl lancia lo schermo 115 pollici

Presentato a Milano il televisore più grande del mondo

Milano, (askanews) – Con uno schermo largo oltre due metri e mezzo e alto quasi 150 centimetri Tcl presenta a Milano il televisore più grande del mondo. Dopo i tre modelli di 98 pollici messi sul mercato nel 2023, il produttore cinese specializzato nel grandissimo formato lancia sul mercato un tv a mini led da ben 115 pollici. L’acquisto di schermi sempre più grandi è una tendenza iniziata già da qualche anno. Dai trentamila tv oltre i 70 pollici acquistati nel 2019, la previsione per il 2024 è di centomila pezzi venduti sul mercato italiano.”Gli italiani – afferma Nicola Micali, direttore marketing Tcl Italia – scelgono sempre più un TV grande. Quale è stato il fattore che ha consentito diciamo questa espansione? Sicuramente dei costi più accessibili e delle tecnologie estremamente valide. Nel 2022 sopra i 90 pollici si sono venduti appena circa un centinaio di pezzi, nel 2023 dopo l’introduzione di questo 98 pollici 10 volte tanto, abbiamo toccato gli 800 pezzi, quest’anno ulteriore esplosione: nel primo trimestre mille pezzi che vuol dire che possiamo stimare durante il corso dell’anno che sopra i 90 pollici si venderanno tra i quattro e cinquemila pezzi”.L’Italia è tra i Paesi con il prezzo medio più basso del mercato tv. Il costo dei modelli top di gamma è in costante calo ma resta comunque impegnativo. Su quali dimensioni si orienta e chi è il cliente tipo dei tv di grande formato? “Settantacinque/ottantacinque e anche il 98 che rappresenta un taglio seppur iconico ma sempre più richiesto e sempre più venduto§”, osserva Micali, che prosegue: “Noi siamo anche sponsor della Federazione Italiana Gioco Calcio di tutte quante le nazionali, ci avviciniamo agli Europei. Sono dei prodotti che poi si prestano non solo all’utilizzo domestico per vivere l’evento sportivo, il cinema o eventualmente le serie ma anche per quelle strutture eventualmente ricettive: bar, ristoranti e pizzerie in cui il contenuto è condiviso su una platea che è sicuramente più ampia rispetto a quella domestica”. “Visto il costo così accessibile – aggiunge Micali – ci rivolgiamo ormai a un grande pubblico. Ovviamente poi ci sono diverse fasce di prezzo, quindi prendo come riferimento i nostri 98, andiamo dai 2000 ai 6000 sino al 115 che va addirittura oltre i 20.000 . Però ripeto la discriminante prezzo è stata diciamo sulle queste dimensioni qui superata e oggi ci consente di rivolgerci a qualsiasi utente, grazie anche all’attività promozionale sul tasso 0”.Tcl punta a espandersi nel mercato italiano anche su altri segmenti di mercato. “Oggi qui a Milano presentiamo un climatizzatore particolarmente intelligente si chiama FreshIn 2.0: oltre ad avere le classiche funzioni quindi di raffreddamento e riscaldamento dell’aria è in grado anche di purificarla e quindi da immetterla dall’esterno filtrarla e poi rimetterla nell’ambiente il climatizzatore è installato. Non solo climatizzazione e tv ma anche telefonia oggi presentiamo anche un tablet con un maxi display per la categoria da ben 14 pollici”.