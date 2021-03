Il vaccino e la guerra fredda dei diplomatici

I toni sono quelli da guerra fredda, e ci mancava davvero solo questa sul Covid e sulle vaccinazioni che procedono lente nel mondo. Ma è così, e gli Stati Uniti hanno fatto sapere per vie informali a molti paesi europei – Italia compresa – di non gradire affatto l’apertura sempre più larga che si sta facendo al vaccino russo Sputnik. Anche l’Ambasciatore Lewis Eisenberg non è di parere contrario. Ci sono discussioni fra gli scienziati sulla sua efficacia, c’è una certa resistenza a farlo entrare nel vecchio continente da parte della commissione europea guidata da Ursula von der Leyen che spiega anche la lentezza con cui l’Ema sta esaminando il dossier Sputnik. Inutile girarci troppo intorno: la questione non è solo scientifica, ma soprattutto diplomatica, e l’imbarazzo di Mario Draghi è indubbio visto che parti della sua maggioranza chiedono in assenza di altre dosi di potere avere il vaccino russo per salvare quante più vite possibili. Perché gli americani si sono fatti sentire, e non con leggerezza. Ieri finalmente il bubbone è venuto allo scoperto, perché il Wall Street Journal ha pubblicato un ampio servizio citando fonti del dipartimento di Stato Usa che accusano apertamente i servizi segreti di Vladimir Putin di una “ campagna di disinformazione contro i vaccini anti-Covid occidentali”, usando quattro portali web per veicolare informazioni false. “Sono tutti di proprietà straniera”, spiegava un funzionario del Global Engagement Center citato nell’articolo, “con sede al di fuori degli Stati Uniti. Variano molto nella portata, nel tono, nel pubblico, ma fanno tutti parte dell’ecosistema della propaganda e della disinformazione russa”. E la tesi di fondo è che si attacchino i vaccini Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson proprio per aprire la strada allo Sputnik, su cui ci sarebbe scarsa letteratura scientifica. Una sorta di manovra di spionaggio industriale.