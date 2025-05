di Claudio Quintano

Vi proponiamo il Position Paper (file in allegato) pubblicato oggi dall’ASviS sul valore (anche economico) della biodiversità e le azioni che l’Italia deve realizzare anche in attuazione del Regolamento europeo sul ripristino della natura, una straordinaria opportunità per acquisire consapevolezza per migliorare l’ambiente e la salute, e soprattutto per creare occupazione di qualità.