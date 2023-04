Il valore dell’ignoranza

Orson Welles ottenne il completo controllo creativo per il suo primo film, Citizen Kane, ricorrendo al valore dell’ignoranza. L’ignorante creativo naviga nel mare dell’incertezza per disegnare un nuovo mondo. Scuote l’economia tracciando nuovi percorsi lungo i quali l’umanizzazione e la personalizzazione dei processi si incontrano e interagiscono. L’umanizzazione implica che l’ignorante creativo non è il razionale massimizzatore dell’utilità (Homo Oeconomicus), ma è Homo civis et socialis che partecipa attivamente alla vita della comunità ed è preoccupato per le disuguaglianze economiche e sociali. La personalizzazione significa che la produzione di massa standardizzata lascia il posto a beni e servizi personalizzati in base alle caratteristiche richieste dalla singola persona.

Orson Welles gained complete creative control for his first film, Citizen Kane, by resorting to the value of ignorance. The creative ignorant dismisses this course of action and unlearns by navigating in the sea of uncertainty to draw a new world. S/he shakes the economy by tracking new paths along which the humanisation and customisation of those processes meet and interact. Humanisation implies that the creative ignorant is not the rational utility maximiser (Homo Oeconomicus) but s/he is Homo Civis et Socialis who actively participates in the life of the community and is concerned about economic and social inequalities. Customisation means that standardised mass production gives way to goods and services tailored to the characteristics required by the single person.

