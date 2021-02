Il valore strategico del turismo extralberghiero

di Claudio Pisapia*

L’Amore per il nostro territorio,la bellezza, la cultura che da esso promana:

sono messe a repentaglio, oltre che da questa tremenda Pandemia, da eventi atmosferici,che mai come quest’anno, sembrano accanirsi sulle nostre zone in particolare e in tutto il Mezzogiorno del nostro meraviglioso Paese.

Il consumo del suolo, l’abuso dello stesso per finalità non proprio virtuose, non hanno mai rappresentato la priorità per i nostri politici e i nostri governanti ad ogni livello nazionale regionale locale.

Questo perché l’ambiente,il territorio, le bellezze, la cultura delle stesse, non porta al pari della Sanità, riscontro elettorale immediato (anzi), rappresentando necessità e bisogni dell’individuo che giornalmente usufruisce di tali opportunità spesso viene considerato come un fastidio.

La Sanità e l’ambiente non portano consenso ma richiedono impegno e investimenti.

Amalfi, Vietri,Pellezzano,Ischia la Campania e il Mezzogiorno tutto sono l’esempio del peggiore deterrente che porta alla penalizzazione e destabilizzazione per qualsiasi forma e prospettiva di una paventata ripresa dei flussi turistici.

Il turismo appunto, dimenticato e mortificato dalle misure governative,subisce il colpo finale da questo durissimo inverno.

Ora è il momento di prendere coscienza, non solo delle mancanze precedenti, ma di ciò che deve essere fatto per rimediare e ripartire.

Non si può pensare al sistema turistico di accoglienza del nostro Mezzogiorno e dell’Italia in genere, prescindendo dalla normalizzazione delle infrastrutture, i trasporti e il dissesto e rischio idrogeologico.

Questo è il dramma principale della nostra penisola, del mezzogiorno, e aree prospicienti al mare in particolare.

Ad ogni buon conto ,una volta certificato l’intervento di messa in sicurezza del territorio; il sistema di ospitalità dovrà fare i conti con il paventato spostamento delle abitudini e dei flussi turistici.

Il turismo straniero non arrivera’ in Italia se non nell’estate 2022.

Questa ottimistica previsione può variare,in peggio, grazie al ritardo del piano vaccini.A questa eventualità, e al cambio bisogna rispondere con prontezza e una progettualità complessiva tale da mettere il sistema turistico al centro, come punto d’incontro fra: Commercio, Artigianato, Enogastronomia, servizi e Istituzioni.

Quindi nell’esprimere soddisfazione per la ricostituzione del ministero del turismo in un momento così difficile per il settore ci auguriamo che si possa: ripensare l’accoglienza attraverso la :

“Dinamica Turistica Interna” dei flussi Italiani e modulare l’offerta alle necessità di chi vuole ritrovare i “Sapori di casa” nelle tradizioni e tipicità locali.

Da qui un forte investimento sulla antropologia culturale le radici le origini, che saranno il vantaggio competitivo delle zone interne meno conosciute della nostra Italia.

Il Turismo extralberghiero quindi diventa il baluardo, la nuova frontiera su cui investire nel nuovo contesto di “Dinamica Turistica Interna”.

B&B , Agroturismo, Country house Affittacamere saranno in prima fila per determinare il cambio di passo con progettualità territoriale a prezzi e offerta adeguata tali da determinare la svolta per la ripresa.

Pertanto meritano attenzione e sovvenzioni.

Federcomtur sarà pronta a presentare il piano di rideterminazione e trasformazione del mondo del turismo extralberghiero che sarà il futuro in attesa del rientro dei flussi stranieri.

Quindi la riscoperta dell’altra Italia, rispetto all’altro turismo diventano la sfida fondamentale per il futuro.

Questo è il nostro grido d’Amore al Governo che si insedia,un atto di fede, un Augurio buon lavoro e discontinuità col passato.

*Segretario nazionale FederComTur