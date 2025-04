Il Vaticano e Roma al centro dell’attenzione del mondo

Prende il via oggi a Roma, oltre il Tevere, un complesso procedimento sacro con alcune concessioni, ineludibili, alle regole di questo mondo. Esso giungerà al traguardo dopo la comparsa nel cielo, sopra i palazzi che hanno ospitato il Conclave, della fumata bianca. Essa sarà seguita, a stretto giro, dall’ inossidabile formula con cui sarà proclamato il nuovo Capo della Chiesa Cattolica. È andata così: Francesco è volato in cielo nello stesso giorno in cui, circa due millenni fa, Cristo risorse. Fin qui un flash “religioso” della vicenda. Non bisogna però trascurare che il Pontefice é un Capo di Stato, anche se il più piccolo del mondo, il Vaticano appunto. In più è alla alla guida di una comunità religiosa, i Cattolici, certamente la più importante del genere per il numero di appartenenti più alto in assoluto. Seppure di dimensioni ridotte, quella miniatura è dotata di una struttura amministrativa simile a quella dello Stato Italiano, seppure semplificata. Non ha mai battuto una moneta propria ma, come avveniva in precedenza con la Lira, usa l’Euro come valuta ufficiale. In compenso tra quelle mura ha sede lo IOR, Istituto per le Opere Religiose, “non banca”- pertanto non iscritta all’ ABI – dalle spalle più che solide, che si è conquistato un ruolo non definibile con precisione di linguaggio ma certamente importante non solo per il suolo su cui si erige. Chiusa qui la descrizione di alcuni punti salienti mutuati dal Mondo, può risultare utile qualche considerazione pratica, meglio terrena, su come muterà la routine di alcuni dei paesi di questo mondo nell’ intervallo di tempo non quantificabile che intercorrerà fino all’intronizzazione del successore di Francesco. Per ora, ad interim, tirerà le fila della Chiesa Cattolica il Cardinale Camerlengo Farrel, lo stesso che ha comunicato ufficialmente al Mondo la dipartita del Pontefice. Intanto stanno giungendo alla Santa Sede messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Tra essi spiccano quelli di alcuni Capi di Stato che informano anche che chi lo ha firmato parteciperà in presenza alle esequie. Tra esse spicca per quanto sia stata tempestiva quella del Presidente degli USA Donald Trump. In tal modo, il fatto farà da stimolo a essere presenti per un buon numero di suoi pari grado. Come avveniva qualche secolo fa, quando le Teste Coronate, se si muovevano, era quasi sempre e solo in occasione del compimento dei cosiddetti “doveri” che il ruolo rivestito imponeva loro. Erano quasi sempre gli stessi quanti partecipavano a nozze e a funerali di personaggi del loro stesso rango.Ora come allora, queste trasferte offrivano ai convenuti anchè spazio per incontri, informali ma non tanto, tra i partecipanti. Quindi calma e sangue freddo in attesa che i riti, sacri e profani, si compiano. Intanto non è superfluo ricordare che, fin dai tempi della Roma dei Cesari, vale una norma di comportamento di solito raccomandata a chi prepara le orazioni funebri:”de mortuis nihil nisi bonum”. Nel linguaggio corrente vale come un invito a ricordare solo quanto di positivo ha connotato il defunto. Sarebbe limitante fermarsi al “parce sepulto”, in più troppo generico.