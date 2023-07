Il Vero Alfredo, boom di presenze vip nella storica sede di piazza Augusto Imperatore a Roma

Boom di presenze del jet set internazionale a “Il Vero Alfredo” di piazza Augusto Imperatore di Roma in questa nuova stagione estiva. Fondato oltre 115 anni fa da Alfredo Di Lelio “Imperatore delle fettuccine” perpetuato con assoluta professionalità dai suoi discendenti, attualmente dalla signora Ines Di Lelio con la figlia Chiara Cuomo, il noto locale vede avvicendarsi quotidianamente tra i suoi ospiti, personalità del mondo istituzionale, dell’impresa e del professionismo accanto a rappresentanti dello showbiz, tra cui non ultimo, Tananai, cantautore e produttore discografico italiano sulla cresta dell’onda.

Consacrato nel 2012 come “Attività storica di Eccellenza” con la conseguente iscrizione all’Albo dei Negozi Storici di Eccellenza del Comune di Roma Capitale e successivamente identificato quale Bene Culturale dal Ministero della Cultura con decreto n.50 del 13 luglio 2018, “Il Vero Alfredo” è stato di recente oggetto della Mozione n. 72 del 4 luglio 2023 approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina e finalizzata ad impegnare il sindaco e la giunta a porre in essere ogni iniziativa volta a garantire la prosecuzione nella storica sede di Piazza Augusto Imperatore dell’attività del ristorante “Il Vero Alfredo”. Ciò a tutela e contro i reiterati tentativi di sfratto nei confronti dello storico locale da parte della società “Edizione Property” del Gruppo Benetton. “In qualità di titolari del ristorante ‘Il Vero Alfredo’ – hanno dichiarato Ines di Lelio e Chiara Cuomo – esprimiamo il forte apprezzamento per questa ultima, autorevole iniziativa del Comune di Roma, che con la Mozione approvata intende rafforzare il riconoscimento e la tutela del nostro locale come “Negozio Storico di Eccellenza” operativo in piazza Augusto Imperatore. Siamo certi e fiduciosi che questa ulteriore, significativa attenzione delle Istituzioni della Capitale per la nostra ultracentenaria attività, possa agevolare l’impegno già intrapreso dal Ministero della Cultura a tutela del ristorante ‘Il Vero Alfredo’ nella sua sede storica di Piazza Augusto Imperatore a Roma a dispetto dei tentativi di sfratto a cui è ad oggi sottoposto”.