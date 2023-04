Il Vero Alfredo mette a tavola per Pasqua la tradizione romana (con un tocco di napoletanità)

Happy Easter! Gran fermento al “Vero Alfredo” di piazza Augusto Imperatore in Roma, che si prepara ad accogliere centinaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo per le festività pasquali. Accanto alle mitiche “Fettuccine burro e parmigiano”, un must dell’international food brand fondato 115 anni fa da Alfredo di Lelio I che lo ha reso noto in tutto il mondo, le patron Ines di Lelio e Chiara Cuomo, sempre “sul pezzo” e più che mai super attive, di concerto con lo chef della casa ed il suo eccellente staff, hanno predisposto per la ricorrenza della Santa Pasqua un menu ispirato alla tradizione culinaria romana, appena ravvivato da un tocco di napoletanità. In particolare, come entrée, viene proposto una tortino di formaggio con corallina (salamino romano), uovo sode e carciofino; a seguire millefoglie di lasagne con carciofini e provola di Agerola, spezzato di vitella con patate e carciofi croccanti, “vignarola”, piatto tipico romano vegetariano a base di piselli, lattuga, carciofi e guanciale ed ancora, crudités di carciofi e scaglie di parmigiano; dulcis in fundo la “regina del golfo partenopeo” ovvero la pastiera napoletana. Molto accurata anche la selezione dei vini doc abbinati a ciascuna pietanza, sempre con la supervision delle due super ladies Ines e Chiara.