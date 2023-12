Il Vero Alfredo nell’Albo dei Locali Storici d’Italia

Un nuovo, prestigioso riconoscimento per “Il Vero Alfredo”, nato 115 anni fa da un insigne chef di nome Alfredo Di Lelio, che con una semplice fettuccina al doppio burro e parmigiano confezionata per far recuperare le energie alla sua adorata moglie, fresca partoriente, fondò un italian food brand ben presto conosciuto in tutto il mondo. Un’attività, quella della ristorazione, che si tramanda in maniera brillante nella famiglia Di Lelio da ben quattro generazioni, ad oggi esercitata con immutata passione e dedizione professionale da Ines Di Lelio e da sua figlia Chiara Cuomo. In linea con la sua gloriosa tradizione, “Il Vero Alfredo” è stato di recente ufficialmente inserito nell’Albo dei “Locali Storici d’Italia” dall’omonima Associazione patrocinata dal Ministero della Cultura. Coadiuvate da un eccellente team che vanta come primo chef Diego Pongetti e come direttore di sala Gaetano Grassi, le patron Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, sono pronte ad accogliere con professionalità ed abituale savoir faire , i migliaia di turisti, provenienti da ogni parte del mondo, che nel periodo natalizio affolleranno la città di Roma, caput mundi! Immersi in un’atmosfera magica, tra addobbi natalizi e pareti che trasudano di storia, con centinaia di ritratti dei più autorevoli rappresentanti della politica, delle istituzioni, dell’arte, della scienza e dello show biz del mondo gli ospiti potranno degustare nell’antica sede di Piazza Augusto Imperatore, le prelibatezze ispirate ai dettami di ricette originali ed innovative in un sapiente mixage tra tradizione e nouvelle cousine. Da citare, tra i nuovi piatti proposti nel menu de “Il Vero Alfredo”: i “finger food di Alfredo”, ovvero la classica fettuccina all’Alfredo impanata e fritta con spuma di parmigiano, spaghetti con vongole e tarallo sbriciolato, petto d’Anatra laccato ai frutti rossi, filet mignon con carciofi saltati e tartufo nero pregiato, cremoso di cocco in crosta di gianduia e insalatina di ananas fresca. Grande attenzione per il menu del Gala di fine d’anno che prevede croccantino di Fois Gras come entrèe, carpaccio di fassona piemontese , carciofi alla romana , alici e crema dolce all’aglio nero , le maestosissime fettuccine all’Alfredo con o senza tartufo nero pregiato, risotto ai funghi porcini con manzo marinato Castelmagno e la sua demi-glace, , filetto di manzo in crosta di sfoglia, millefoglie di patate e salsa alla senape ed infine, come dessert , semisfera di Tiramisù, terra di cacao e nocciole caramellate , brindisi di mezzanotte ed a seguire, come la tradizione docet, cotechino e lenticchie. Ad allietare la serata, il live del musicista “Mapo”.