“E’ una grande gioia apprendere che il vescovo titolare di Ravello, Claudio Gugerotti, che negli anni ha costruito un forte legame di amicizia alla nostra comunità, sarà nominato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del prossimo 30 settembre. Un riconoscimento all’impegno del prelato,per essersi distinto per il suo servizio alla Chiesa”.

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, all’annuncio dato oggi all’Angelus della nomina a cardinale di monsignor Claudio Gugerotti, veronese, 67 anni, vescovo di Ravello, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, già nunzio apostolico dal 2001, in Georgia, Armenia, Azerbaijan, quindi in Bielorussia, Ucraina e infine in Gran Bretagna.