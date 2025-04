Il vice inviato speciale Usa per il Medio Oriente in Libano

L’incontro con il primo ministro libanese Nawaf Salam

Beirut, 5 apr. (askanews) – Il vice inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, è in Libano per colloqui con i leader libanesi. Nella sua visita ha incontrato il primo ministro libanese Nawaf Salam e il presidente del Parlamento Nabih Berri.È la seconda volta che si reca in Libano, da quando è al potere l’amministrazione Trump e dal cessate il fuoco raggiunto lo scorso novembre tra Hezbollah e Israele. Una visita arrivata mentre la delicata tregua è messa a rischio dalla ripresa degli attacchi israeliani.In uno degli ultimi raid nella città di Sidone, nel Sud del Paese, il braccio armato di Hamas, Brigate al Qassam, ha confermato che è stato ucciso uno dei suoi comandanti, Hassan Ahmad Farhat (Abu Yasser), insieme al figlio Hamza Farhat, un combattente delle Brigate. Nell’attacco è rimasta uccisa anchela figlia del comandante, Jenan Hassan Farhat.