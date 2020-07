Il viceministro dell’Economia ospite di Eccellenze Campane. Paolo e Achille Scudieri: Agroalimentare strategico

Il viceministro all’Economia e Finanze Laura Castelli ospite di Eccellenze Campane, in via Benedetto Brin a Napoli. “Una visita che ci onora – dichiarano Paolo e Achille Scudieri, rispettivamente presidente del Gruppo Adler e Amministratore Delegato di Eccellenze Campane – perché come gruppo abbiamo sempre creduto nelle potenzialità del territorio campano, partendo dal manifatturiero per arrivare all’agroalimentare, consci del fatto che proprio il settore food può essere bandiera di un’economia vincente e un made in Italy di successo”.

Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e a Roma con lo spin-off Verace Sudd. Riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità.