Il Villaggio Coldiretti di Roma premia le aziende campane. Loffreda: Riconosciuto il nostro lavoro

Le eccellenze della Campania grandi protagoniste al Villaggio Coldiretti del Circo Massimo, a Roma. Alla tre giorni, organizzata per richiamare l’attenzione del grande pubblico oltre che delle istituzioni sul valore e la qualità dell’agricoltura italiana alla vigilia della Giornata nazionale dell’Alimentazione, hanno preso parte circa 2 milioni di visitatori. Ben 500 gli stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, street food, agri-asili, animali della fattoria, orti, fattorie didattiche, agri-chef, laboratori, nuove tecnologie e workshop, presso i quali è stato possibile apprendere, giocare, divertirsi e degustare con i menu anti-inflazione per un pasto completo a base di prodotti 100% italiani al prezzo di 8 euro. Tra i tanti espositori provenienti da tutta Italia, la Campania si è decisamente fatta notare con le sue eccellenze. Presenti al Circo Massimo in rappresentanza della nostra regione Le Gustose Tradizioni – azienda agricola Palladino Giuseppe, Eboli (Sa); Floricola Pastore, Napoli; TerraFelix, soc. coop. Soc. Sant’Arpino (Ce); Soc. coop. Agricola Genuino, Dugenta (Bn); Azienda agricola Rusciano Domenico, Teano e Chiaiano (Na); Società agricola La Bersagliera S.r.l., Campagna (Sa); Le Starze, Vallo della Lucania (Sa); Azienda Nobile, Giffoni sei Casali (Sa); Azienda agricola Valente, Ercolano (Na); Coop. Agricola Pecorino Bagnolese, Bagnoli Irpino (Av); Azienda agricola Minicozzi, Paduli (Bn). Oltre 2mila gli iscritti Coldiretti giunti a Roma dalla Campania con appositi autobus.

E proprio la Campania è stata al centro di un importante momento istituzionale: il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha infatti consegnato il prestigioso riconoscimento “Cucina Italiana Candidata a Patrimonio Unesco” alle aziende di Campagna Amica Salerno agricola Nobile (Giffoni sei Casali) e Palladino Giuseppe (Eboli).

“I nostri prodotti sono il frutto di un lavoro paziente e costante, attento ai valori della biodiversità, della sostenibilità e dell’ambiente – dice Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania – la qualità e la genuinità degli alimenti sono il nostro brand, il risultato della scelta di perseguire un’agricoltura resiliente e sostenibile, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio al nostro presidente nazionale Ettore Prandini, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti di Roma. E, a proposito di Mercato Coldiretti, è già tutto pronto per il grande evento di Natale a Napoli”.

Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti hanno preso parte, con il presidente Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri, tante personalità del mondo politico tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e trasporti; Antonio Tajani ministro degli Esteri; i ministri dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, della Salute Orazio Schillaci, delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, Mirco Carloni, Presidente Commissione Agricoltura della Camera, il presidente della Commissione agricoltura del Senato Luca De Carlo, il presidente di Italia Viva Matteo Renzi, Luigi D’Eramo sottosegretario Masaf, il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Paolo De Castro, Parlamento Europeo, il capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia Paolo Barelli, gli onorevoli Francesco Battistoni, Maria Chiara Gadda, Camilla Laureti e Aldo Mattia, il direttore generale della Fao Qu Dongyu e il vicedirettore Maurizio Martina, l’ad di Philip Morris Italia Marco Hannappel, il Presidente della World farmers market coalition Richard McCarthy, il presidente di Symbola Ermete Realacci, la delegata nazionale di Coldiretti Donne Impresa Mariafrancesca Serra, l’ad di Consorzi agrari d’Italia Gianluca Lelli, Roberto Weber, Presidente Ixe’, Felice Adinolfi, Università di Bologna, Alberto Villani, Pediatra Bambin Gesù, Università Tor Vergata, Antonio Gasbarrini, Policlinico Gemelli, Giuseppe Ricci, Dg Energy evolution Eni, Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel, Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Luigi Ferraris, Amministratore delegato delle Ferrovie Stato Italiane, Francesco Vincenzi, Presidente di Anbi, Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, Federico Vecchioni, Bonifiche Ferraresi. Non sono mancati “big” dello spettacolo come Anna Falchi, Massimiliano Ossini, Angelo Mellone, Sveva Sagramola, Lino Banfi, Vittorio Brumotti, Peppone Calabrese, Michele Zarrillo.