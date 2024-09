Il Vino Ce, grandi etichette all’ombra della Reggia: le aziende italiane incontrano gli operatori casertani

Per la prima volta 27 eccellenze del vino italiano saranno a Caserta per la prima edizione de “Il Vino Ce”, l’appuntamento organizzato per il 23 settembre al Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia. Il mondo vitivinicolo del Paese guarda con attenzione alla provincia e ai suoi pubblici esercizi che negli ultimi anni hanno visto crescere le presenze del 25%.

Unico nel suo genere in Terra di Lavoro, questo grande b2b wine tasting è riservato ai professionisti dell’horeca e della grande distribuzione che incontreranno alcuni dei grandi nomi del vino come Donnafugata, Molinari, Marchesi de Frescobaldi e Tenute Capaldo.

Arrivano infatti da Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Campania, ma rappresentano quasi tutte le regioni perché tra loro ci sono anche alcuni dei distributori più importanti d’Italia.

Oltre 50 operatori saranno quindi in città per tre giorni, alloggeranno nelle strutture ricettive e conosceranno il territorio e alcune delle sue maggiori espressioni.

L’organizzazione de “Il Vino Ce” è firmata da Enzo Fierro, Andrea Volpe e Antonio Zotti, che hanno deciso di collaborare per creare un evento nuovo e intercettare l’interesse del mondo vitivinicolo italiano nei confronti di Caserta.

“Abbiamo pensato a questa prima edizione come a un punto di partenza per un percorso da costruire e ampliare sempre di più, e per fare di questa provincia un punto di riferimento per il settore del vino. Crediamo infatti che la collaborazione e la condivisione siano l’unica strada per sviluppare davvero una crescita collettiva che fa bene a tutto il territorio, in questo così come in tutti gli altri settori”.