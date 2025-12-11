Il Volo annuncia il world tour 2026-2027: nuova data alla Reggia di Caserta l’8 settembre

Dopo aver svelato le date della quarta edizione di TUTTI PER UNO e nel pieno del successo del tour europeo, IL VOLO annuncia oggi due nuove leg del WORLD TOUR 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove incredibili tappe europee ad ottobre 2027.

Martedì 8 settembre 2026 IL VOLO torna a esibirsi a Caserta all’undicesima edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, nel magnifico scenario della Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone.

Il WORLD TOUR 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. Si partirà l’1 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Fest / Piazza Castello, per poi toccare il 3 luglio Pistoia @ Piazza Duomo, il 6 luglio Asti @ Asti Musica / Piazza Alfieri, l’8 luglio Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco, il 15 luglio a Barcellona @ Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) @ Lake Sound Park / Villa Erba, il 23 luglio Cattolica (RN) @ Arena Regina, il 25 luglio Este (PD) @ Este Music Festival / Castello Carrarese, il 31 luglio Codroipo (UD) @ Villa Manin, il 2 agosto Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live, il 7 agosto Barletta @ Fossato del Castello, il 9 agosto Alghero (SS) @ Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani, il 27 agosto Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 28 agosto Macerata @ Sferisterio, il 6 settembre a Brescia @ Piazza della Loggia e l’8 settembre a Caserta @ Reggia / Piazza Carlo di Borbone.

Le prevendite per le date italiane sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, giovedì 11 dicembre, e dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Ticketone.

IL VOLO sta terminando in questi giorni il tour europeo che lo vede protagonista da ormai due mesi nelle principali capitali, e oggi annuncia nuove imperdibili tappe in Europa previste per ottobre e novembre 2027. Si partirà il 10 ottobre da Bruxelles @ Forest National, per poi proseguire il 12 ottobre a Stoccarda @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle, il 13 ottobre a Düsseldorf @ PSD Bank Dome, il 15 ottobre a Łódź @ Atlas Arena, il 17 ottobre a Budapest @ MVM Dome, il 18 ottobre a Praga @ O2 Arena, il 20 ottobre a Francoforte @ Festhalle, il 22 ottobre a Bratislava @ Tipos Arena, il 24 ottobre a Zurigo @ Hallenstadion, il 26 ottobre a Madrid @ WiZink Center, il 28 ottobre a Porto @ Uber Boch Arena, il 2 novembre a Monaco @ Olympiahalle e concludere il 3 novembre a Vienna @ Stadthalle D.

Il nuovo anno comincerà per IL VOLO con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile toccheranno i principali pachi degli Stati Uniti.

Luglio e agosto saranno mesi dedicati ai live estivi annunciati oggi, che anticiperanno la quarta edizione di TUTTI PER UNO (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners), in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nel magnifico Palazzo Te a Mantova, luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.

A dicembre 2026, il trio tornerà finalmente in nei palasport italiani con cinque imperdibili appuntamenti, per regalare ai fan un’esibizione unica e ricca di emozioni. La tournée partirà il 7 dicembre a Milano, all’Unipol Forum; proseguirà il 12 dicembre a Firenze, al Nelson Mandela Forum; il 17 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport; il 19 dicembre a Torino, all’Inalpi Arena; e si concluderà il 20 dicembre a Bologna, all’Unipol Arena. Le prevendite per i concerti nei palasport italiani sono già disponibili online.

Il concerto de IL VOLO a Caserta si aggiunge al cartellone dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ha già annunciato diversi eventi, tra giugno e settembre, con grandi nomi della musica italiana. Attesi in piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta: Gigi D’Alessio, protagonista di 10 date (dall’8 al 21 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Notre Dame de Paris (17,18 e 19 luglio), Negramaro (4 settembre), Caparezza (5 settembre), Fiorella Mannoia (7 settembre) e Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).