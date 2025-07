Il Volo partecipa al Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV

Milano, 23 lug. (askanews) – Il Volo sarà tra i protagonisti del Giubileo dei Giovani, in programma il 2 agosto 2025, un evento straordinario che si svolgerà alla presenza di Papa Leone XIV. In occasione della veglia giubilare, il trio si esibirà con due brani in un il momento di raccoglimento spirituale, offrendo la propria voce per accompagnare una giornata carica di significato, spiritualità e condivisione.

Per Il Volo, da sempre ambasciatori della musica italiana nel mondo, si tratta di un onore profondo e di un’occasione unica per condividere il proprio talento in un contesto di altissimo valore simbolico.