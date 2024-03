Il Volo: quattro nuovi appuntamenti di Tutti per uno – Capolavoro

Milano, 13 mar. (askanews) – Dopo l’annuncio di Ad Astra (Epic Records/Sony Music Italy) – il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti e già disponibile in pre-order (IlVolo.lnk.to/AdAstra), fuori venerdì 29 marzo su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici – Il Volo annuncia oggi quattro nuovi imperdibili appuntamenti di Tutti per uno – Capolavoro, i concerti estivi prodotti da Friends & Partners nelle più suggestive venue d’Italia.

Tra le nuove tappe annunciate spicca il concerto previsto per il 4 luglio nell’incredibile Piazza San Marco a Venezia, un concerto che si preannuncia essere un’esperienza indimenticabile in cui i fan del trio italiano più famoso al mondo potranno immergersi nell’atmosfera unica e storica di uno dei luoghi più iconici d’Italia. Lo show in Piazza San Marco e i nuovi emozionanti concerti annunciati oggi – 30 giugno Cattolica (RN) @ Arena della Regina, 28 luglio Marsciano (PG) @ Musica per i Borghi e 31 luglio Palmanova (UD) @Piazza Grande – andranno ad arricchire il già fitto calendario live de IL VOLO che quest’anno festeggia 15 anni di carriera e di lunga amicizia.

Tutti per uno – Capolavoro partirà l’8 giugno da Roma @ Terme di Caracalla e proseguirà poi il 30 giugno a Cattolica @ Arena della Regina (Nuova data), per poi toccare il 3 luglio Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival, il 4 luglio Venezia @ Piazza San Marco (Nuova data), il 6 luglio Bard (AO) @ Forte di Bard, l’11 Luglio Catania @ Villa Bellini, il 13 luglio Palermo @ Velodromo P. Borsellino, il 17 luglio Pompei (Na) @ Anfiteatro degli Scavi, il 20 luglio Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 22 luglio Pratolino Vaglia (FI) @ Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino, il 26 luglio Cernobbio (CO) @ Villa Erba, il 28 luglio Masciano (PG) @ Musica per i Borghi (NUOVA DATA), il 31 luglio Palmanova (UD) @ Piazza Grande (NUOVA DATA), il 5 agosto Torre Del Lago (LU) @ Gran Teatro All’aperto Puccini, il 24 agosto Monopoli (BA) @ Cala Batteria, il 26 agosto Diamante (CS) @ Teatro Dei Ruderi, il 27 agosto Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello, il 5 e 6 settembre Macerata @ Sferisterio, il 9 settembre Caserta @ Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone. Il Volo porterà sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti Ad Astra – un viaggio sonoro in 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con Capolavoro -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le nuove date arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour – in partenza ad aprile dal Giappone – e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le quattro serate speciali che si terranno all’Arena di Verona il 9, 11 (sold out), 12 e 13 maggio.

Le prevendite per le nuove date di Tutti per uno – Capolavoro sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 18:00 di oggi, e dalle 18:00 di domani, 14 marzo, saranno disponibili su Ticketone.