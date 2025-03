Il Volo super ospite di Andrea Bocelli a Los Angeles

Milano, 9 dic. (askanews) – Ieri sera si è svolto lo straordinario evento di Andrea Bocelli al The Kia Forum di Los Angeles, dove Il Volo ha brillato come super ospite. Con le straordinarie voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio ha incantato il pubblico americano interpretando brani iconici come Il Gladiatore e ‘O sole mio, quest’ultimo eseguito insieme al celebre tenore, regalando così un momento indimenticabile a tutti i fan presenti.

Solo un mese fa il trio italiano più famoso al mondo ha concluso un tour europeo che ha registrato un’incredibile serie di sold out in diverse capitali, e oggi, sulla scia di questo successo internazionale, annuncia Live in concert 2025 – organizzato e prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners -, le prime date di un nuovo tour che porterà la musica de IL VOLO in Europa nel 2025. Debutterà a Vienna @ Stadhalle il 2/11/2025 per poi toccare le città di Berlino @ Uber Arena il 3/11/2025, Monaco @ Olympiahalle il 5/11/2025, Lipsia @ Leipziger Messe il 6/11/2025, Stoccarda @ Porsche Arena il 8/11/2025, Colonia @ Lanxess Arena il 9/11/2025, Mannheim @ SAP Arena il 11/11/2025, Praga @ O2 Arena il 13/11/2025, Budapest @ MVM Dome il 14/11/2025, Wroclaw @ Hala Stulecia il 25/11/2025, Sofia @ Arena il 28/11/2025, Parigi @ Zenith il 30/11/2025, Bratislava @ Tipos Arena il 2/12/2025, Lussemburgo @ Rockhall il 4/12/2025, Bruxelles @ Forest National il 7/12/2025, Zurigo @ Hallenstadion il 11/12/2025. Le prevendite per le nuove date di Praga, Budapest, Bratislava e Zurigo saranno disponibili sul sito di Friends & Partners dal 13/12; esclusivamente per il fanclub aperture vendite dal 12/12. Per le date di Parigi, Lussemburgo e Bruxelles prevendite disponibili dal 13/12, per il fanclub dall’11/12; per la data di Wroclaw prevendite disponibili dall’11/12, per il fanclub dal 10/12. Per la data di Sofia prevendite disponibili dal 13/12, per il fanclub dal 12/12.

Per i fan italiani l’attesa è quasi finita: a gennaio 2025 è in partenza Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, il tour nei palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. Si aprirà a Jesolo (@ Palazzo del Turismo, 10 gennaio) e proseguirà con le date di Milano (@ Unipol Forum, 11 gennaio), Treviso (@ Palaverde, 13 gennaio), Firenze (@ Nelson Mandela Forum, 15 gennaio), Bologna (@ Unipol Arena, 17 gennaio), Torino (@ Inalpi Arena, 18 gennaio), Roma (@ Palazzo dello Sport, 21 gennaio), Eboli (@ Palasele, 23 gennaio), Bari (@ Palaflorio, 24 gennaio), Messina (@ Palarescifina, 26 gennaio). I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Anche sul fronte musicale il trio non si ferma: dopo la pubblicazione di Ad Astra (International Edition) – la nuova versione internazionale dell’ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce tra cui Capolavoro (English Version) – venerdì 6 dicembre è uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Tra le onde (Epic Records/Sony Music Italy). Scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci e prodotto da Michael Tenisci e E.D.D., il brano ci trascina fin dalle prime note in un’atmosfera sognante attraverso un’intima base al pianoforte che ricorda l’abbraccio di un mare tranquillo. L’intensità cresce a mano a mano con l’aggiunta degli archi che si innalzano come onde in tempesta, fino a esplodere nel ritornello dove le voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si intrecciano creando un’armonia perfetta.