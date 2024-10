Il Volo World Tour, da Dusselforf a Madrid

Roma, 16 ott. (askanews) – Dopo aver incantato il pubblico di Londra, Bratislava, Budapest, Praga e Barcellona, Il Volo prosegue con il 2024/2025 World Tour (prodotto da Michele Torpedine), che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee.

Il trio ha annunciato che Cecille, giovane e talentuosa cantante marchigiana, sarà ospite fissa di tutte le prossime date europee, a partire dal live di questa sera al Mitsubishi Electric Halle di Düsseldorf fino all’ultimo show del 6 novembre al Wizink Center di Madrid.

L’incontro tra Il Volo e Cecille è nato in maniera fortuita, quando Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, sempre alla ricerca di nuove sonorità e talenti da scoprire, si sono imbattuti in alcuni suoi video sui social di Andrea Bocelli. Colpiti dalla sua interpretazione e dalla potenza della sua voce, hanno deciso di contattarla e offrirle la possibilità di esibirsi insieme a loro in tutte le prossime date del tour europeo. Cecille, con grande entusiasmo, ha accettato questa prestigiosa opportunità.

“Quando abbiamo sentito per la prima volta la voce di Cecille siamo rimasti incantati e abbiamo deciso subito di contattarla. Eravamo tutti d’accordo che fosse il talento perfetto per accompagnarci nei nostri concerti in Europa e siamo felici che lei abbia subito accettato la nostra proposta con entusiasmo”, dicono.

Il trio ha successivamente scoperto che Cecille fa parte della famiglia Bocelli. Il grande tenore, storico amico del trio, è colmo di orgoglio e felice di questa opportunità che si è presentata a Cecille, consapevole del grande talento della giovane artista. Con lei è stata pensata una performance speciale che aggiunge ulteriore fascino alla sua carriera già in ascesa: la cantante ha infatti già conquistato il pubblico internazionale con esibizioni straordinarie, tra cui quella alla Casa Bianca nel 2023, quando ha cantato davanti alla First Lady Jill Biden interpretando magistralmente Caruso di Lucio Dalla.

Mentre il 2024/2025 WORLD TOUR prosegue con gli appuntamenti europei fino a novembre, per i fan italiani de IL VOLO l’appuntamento è fissato per gennaio 2025 con TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. In seguito il World Tour proseguirà negli USA, in Canada e in America Latina.