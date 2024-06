Sono quasi completi i dati dell’affluenza al voto delle ore 19 per l’election day in Campania. E’ fortissimo il divario tra le Europee e le comunali: per le prime si è recato ai seggi finora il 33,54% degli aventi diritto, per le seconde il 55,64%. A Napoli, dove si vota solo per rinnovare il Parlamento europeo, alle 19 ha votato sollo il 28,51%