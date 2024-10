Il vulcano indonesiano Lewotobi Laki-laki erutta nuvole di cenere

Nubi calde alte fino a un chilometro nel cielo

Milano, 12 ott. (askanews) – Il vulcano Lewotobi Laki-laki nell’Indonesia orientale di nuova in attività, dal cratere emette nubi calde di cenere alte fino a un chilometro nel cielo. La montagna, situata nella popolare destinazione turistica dell’isola di Flores, è entrata in eruzione più volte dalla fine dell’anno scorso, con alcune eruzioni importanti che hanno spinto le autorità ad aumentare lo stato di allerta al massimo livello e ad evacuare almeno 2.000 residenti.Il vulcano è attualmente al secondo livello di allerta più alto. In Indonesia si registrano frequenti eruzioni a causa della sua posizione sull'”Anello di fuoco” del Pacifico, un’area di intensa attività vulcanica e sismica.