Il World top model a Napoli, miss in passerella a Villa Domi : ecco le 12 finaliste campane

Grande successo per la tappa Campania-Napoli (il 14 luglio a Villa Domi) del World Top Model. A promuovere l’evento, la Wgm Communication del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. Il concorso internazionale di bellezza che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi e costituisce un importante trampolino di lancio per chi sogna una brillante carriera nel mondo della moda e dello show-biz internazionale. Un’autorevole giuria composta da esponenti dell’impresa, del professionismo e dello spettacolo italiano, quali Roberto D’Alessio in veste di presidente, Maria Luisa Conza e Mimmi Monda in qualità di vice-pesidenti, Giovanna Incarnato Bartolomucci, Jerry Gallo, Franco Silvestro, Giuseppe Catapano, Luigi Ferrandino, Annamaria Ghedina, Vincenzo Di Caprio, Graziella Terrei, Marco Tregioli, Geppino Afeltra, Domenico Contessa, Vincenzo Di Caprio, Graziella Terrei, Massimiliano Sbrescia, Luciano Carino, Rosa Miranda, Gianluca Ansanelli, Marta Bifano, Barbara Saggiomo, Tanya La Gatta, Fabio Palazzi, ha individuato tra quaranta aspiranti miss, coadiuvate da Nancy D’Anna, trucco e parrucco by HM-Italia di Luciano e Miriam Carino, le dodici finaliste che concorreranno nella tappa conclusiva “Italia” che si svolgerà a settembre nel Resort “La Casarana” in Salento; in particolare al n.12 è risultata Valentina Brusciano, n.11 Susy Starita; n.10 Lucia Di Lanna; n.9 Mayra Gagliardo, n.8 Noemi De Vincentis; n.7 Matilde Angrisani; n.6 Nausica Seccareccia;n.5 Mariafrancesca Simeoli; n.4 Antonella Caruso; n.3 Maria Francesca Auriemma; n2 Giada Salzano; n.1 Francesca Fucci.

La serata condotta da Alfredo Mariani e Paola Mercurio con il contributo giornalistico e di addetta alle pubbliche relazioni di Maridì Vicedomini, ha visto alternarsi sul suggestivo palcoscenico di Villa Domi con un panorama mozzafiato sul golfo partenopeo, momenti di moda, di spettacolo e di cultura. Per il fashion, molto apprezzati in passerella i defilè della pellicceria Umberto Antonelli, il beach wear di Bikini Angel e di Ilaria Vitagliano, gli outfit after six di Go-Away Donna by Imma Spinosa.

Particolare attenzione anche al comparto audiovisivo nazionale con la proiezione sul maxi schermo di alcune scene del film “Ma tu mi vuoi bene?”, tratto dall’omonimo libro dello scrittore Tregioli e l’intervento del regista Pier Maria Cecchini e della produttrice Graziella Terrei. Accanto a loro, l’attrice, produttrice Marta Bifano, lo sceneggiatore regista Gianluca Ansanelli, reduce dal festival della Commedia di Montecarlo di Ezio Greggio con il suo nuovo film “Benvenuti in casa Esposito”, l’attrice Tanya La Gatta, il produttore audiovisivo Massimiliano Triassi (MAX ADV Production) che ha brevemente illustrato il nuovo progetto televisivo “Sartù, il Sorriso è servito”, in lavorazione appena dopo l’estate.

Molto gradita l’esibizione canora di Walter Ricci, affermato artista.

La kermesse che vanta per il segmento Beauty & Health, autorevoli Brand come “Antur”, una linea di integratori alimentari naturali, frutto di uno studio analitico e di una ricerca approfondita nel mondo della nutraceutica della sua project manager, Maria Luisa Conza, farmacista e biologa-nutrizionista, esperta di Pnei (psico neuro endocrino immunologia ), “Otofarma”, ovvero innovative protesi acustiche miniaturizzate digitali realizzate made in Italy che saranno illustrate nel corso della serata dall’Amministratore Unico, Giovanna Incarnato Bartolomucci, lo Studio Dentistico di Domenico Monda, Medico Odontoiatra, definito per eccellenza, “Il mago dell’estetica del sorriso”, Skinlab (medicina estetica, chirurgia plastica, dermatologia è proseguita con un dinner buffet con un festival di pietanze dai sapori internazionali , dal sushi di Shinto alle prelibatezze della cucina mediterranea dello chef di Villa Domi, all’alta pasticceria di Aniello Esposito con il suo brand “Dolce e Caffè”, innaffiati dai vini della rinomata azienda Colleselvaggio. Grande rilievo anche alla cultura con la consegna di prestigiosi riconoscimenti da parte del professore Giuseppe Catapano, rettore dell’Auge a Roberto D’Alessio, Luigi Ferrandino, Gianluca Ansanelli, Fabio Palazzi.