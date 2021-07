Il World Top Model arriva a Napoli: il 14 luglio appuntamento a Villa Domi

Tutto pronto per la tappa campana del World Top Model, il concorso internazionale di bellezza che si svolgerà la sera del 14 luglio a Villa Domi a Napoli. Deus ex machina dell’evento la WGM Communication del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. La manifestazione che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi ed ha al suo attivo oltre trent’anni di storia; non a caso costituisce un importante trampolino di lancio per chi sogna una brillante carriera nel mondo della moda e dello show-biz internazionale. Basti pensare ad alcuni nomi altisonanti come Claudia Shiffer e Valeria Mazza che hanno fatto epoca sulle passerelle dell’Haute Couture mondiali per rendersi conto della validità e della concretezza dell’ambiziosa mission di Fiore Tondi. Un’autorevole giuria composta da esponenti dell’impresa, del professionismo e dello spettacolo italiano, tra cui Mimmi Monda, Roberto D’Alessio, Maria Luisa Conza, Giovanna Incarnato Bartolomucci, Jerry Gallo, Giuseppe Catapano, Luigi Ferrandino, Vincenzo Di Caprio, Graziella Terrei, Marco Tregioli, Geppino Afeltra, Fabio Palazzi giudicherà le aspiranti miss per attribuire il titolo di finaliste nella tappa conclusiva “Italia” che si svolgerà a settembre nel Resort “La Casarana” in Salento. La kermesse – che vanta per il segmento Beauty & Health, autorevoli brand come “Antur”, una linea di integratori alimentari naturali, frutto di uno studio analitico e di una ricerca approfondita nel mondo della nutraceutica della sua project manager, Maria Luisa Conza, farmacista e biologa-nutrizionista, esperta di pnei (psico neuro endocrino immunologia), “Otofarma”, ovvero innovative protesi acustiche miniaturizzate digitali realizzate made in Italy che saranno illustrate nel corso della serata dall’Amministratore unico, Giovanna Incarnato Bartolomucci, lo studio dentistico di Domenico Monda, medico odontoiatra, definito per eccellenza, “Il mago dell’estetica del sorriso”, Skinlab (medicina estetica, chirurgia plastica, dermatologia) -, sarà condotta da Alfredo Mariani coadiuvato dalla giornalista Maridì Vicedomini. La serata si alternerà tra momenti di spettacolo con il live dell’apprezzato artista Walter Ricci e di moda; in particolare, ad aprire il discorso “Fashion”, le aspiranti miss, coadiuvate da Nancy d’Anna, trucco e parrucco by HM Make Up Italia di Luciano e Miriam Carino, indosseranno una capsule della linea “Kaftans Luxury” realizzata con preziose sete stampate che ripercorrono i primi dieci anni di successo in ALTA ROMA MODA del noto couturier Nino Lettieri; a seguire, il beach wear di Bikini Angel e di Ilaria Vitagliano, gli outfit after six del brand Go-Away donna e le avvolgenti pellicce di Umberto Antonelli che presenterà in anteprima la preziosa collezione Autunno/Inverno 2021 / 22 con capi unici nei tagli, originali nei colori idonei a nebulizzare il buio degli inverni della Pandemia. Ampio spazio al pianeta” cultura” di cui la scrittura e l’audiovisivo costituiscono le più fascinose espressioni, con la presentazione del libro, opera prima di Marco Tregioli “Ma tu mi vuoi bene?” e la proiezione sul grande schermo di alcune scene del film dal titolo omonimo, tratto dal libro, prodotto dalla Magic Effect Production di Graziella Terre. Dulcis in fundo, international food & beverage con le prelibatezze sushi di Shinto, le delicatezze di Dolce e Caffe’di Aniello Esposito, maestro pasticciere salernitano di fama nazionale e le sorprese culinarie dello Chef di Villa Domi con il suo eccellente staff, innaffiate dai vini della rinomata azienda COolleselvaggio.