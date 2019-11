Ilaria Cucchi contro ‘Un giorno in Pretura’

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – contro ”. A scatenare la reazione della sorella del geometra ucciso nel 2009 – e per la cui morte sono stati condannati in primo grado a 12 anni due carabinieri -, la seconda puntata del programma di Rai Tre dedicata al caso. Nel mirino di Ilaria Cucchi, quelle che giudica “omissioni” nella .

“Anche stasera – scrive infatti su Facebook – ‘Un giorno in Pretura’ non si è smentito. Ha completamente tralasciato due intere udienze sul tema medico legale, che hanno risolto il nostro processo, per dar spazio allo show dell’avv. Naso. L’avv. Anselmo ovviamente è stato totalmente oscurato così come i nostri medici legali ma soprattutto quelli del Giudice quando affermano che Stefano senza le botte non sarebbe morto. Ma non avevamo dubbi. Posso solo dire – continua il post – che mi dispiace per il Dott. Musarò e per il Dott. Pignatone ma d’altra parte tutti ricordiamo bene i selfie fatti in aula mentre si svolgeva il processo. Mi ha chiamata mia madre disgustata. Pubblicherò sulla mia pagina – promette – tutto ciò che ‘Un giorno in Pretura’ ha omesso”. Poi la chiusura dal tono sarcastico: “Grazie – scrive – per il servizio pubblico offerto”.

Il post è accompagnato da una foto scattata in Aula che ritrae la conduttrice Roberta Petrelluzzi accanto a Maria Lampitella, avvocato di uno degli imputati. Proprio contro lo scatto, nel maggio scorso, Ilaria Cucchi aveva pubblicato un post per segnalare “la signora Petrelluzzi che, con sorrisi e grande cordialità, spalle ai banchi della Corte, si fa fare numerosi selfie, guancia a guancia, con gli avvocati degli imputati”.