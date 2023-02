È arrivata al carcere milanese di Opera la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi per far visita all’anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al regime del 41bis e in sciopero della fame da ottobre. La senatrice ha voluto incontrare il detenuto di 55 anni per verificarne le condizioni di salute.