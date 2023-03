Ilaria Purini prima donna art director dell’American Academy di Roma

L’American Academy in Rome ha annunciato che la curatrice Ilaria Puri Purini è stata selezionata per un mandato triennale come Andrew Heiskell Arts Director nella sede dell’Accademia a Roma. Ilaria Puri Purini sarà la prima italiana a ricoprire questa carica. Storica dell’arte, curatrice e ricercatrice, Ilaria Purini arriva all’Accademia dalla Contemporary Art Society di Londra, dove ha ricoperto il ruolo di curatrice dei programmi, lavorando a fianco di artisti contemporanei in tutta la Gran Bretagna, rivolgendo particolare attenzione all’espansione delle narrazioni e delle pratiche artistiche. Ha inoltre ricoperto ruoli curatoriali presso il Victoria & Albert Museum, la Tate Modern, il Solomon R. Guggenheim Museum e le Scuderie del Quirinale.