Ilaria Romagnoli, il nuovo Ceo di Symphonia è un ex di Rotschild

Ilaria Romagnoli è nominata Ceo di Symphonia, la società di gestione di Banca Investis nonché responsabile dell’asset management del gruppo. Con un background che include esperienze presso Rothschild e Intesa Sanpaolo, Romagnoli assume questo nuovo incarico all’interno della società del gruppo di proprietà del fondo britannico Attestor. La sua nomina segue da vicino le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Generali, come riportato da Milano Finanza. Attualmente, Romagnoli continua a far parte del consiglio di amministrazione di TIM come consigliere indipendente e della clinica La Madonnina (gruppo San Donato).