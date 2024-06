Ilaria Salis scrive a Meloni: scontare domiciliari in ambasciata

Roma, 5 giu. (askanews) – Ilaria Salis ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri degli Esteri, dell’Interno e della Giustizia per chiedere di scontare gli arresti domiciliari nell’ambasciata italiana a Budapest. Questo per evitare pericoli per la sua sicurezza e per quella della sua famiglia e dei cittadini italiani che la assistono e la frequentano, tra i quali ci sarebbe anche un minore, che, scrive la detenuta in Ungheria candidata alle Europee con Avs, stanno correndo gli stessi rischi che corre lei. Dopo la rivelazione del suo indirizzo, infatti, Ilaria Salis ha ricevuto minacce attraverso un sito neonazista. E’ quanto ha riferito ad Askanews Roberto Salis, padre dell’italiana imputata in Ungheria.