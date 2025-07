Ilaria Vitagliano: quando il beachwear diventa una dichiarazione di stile

di Marialuigia Ruffo

Versatilità, femminilità e carattere. Sono questi i tratti distintivi del mondo firmato Ilaria Vitagliano, imprenditrice napoletana e founder dell’omonimo brand di moda mare. Un universo fatto di texture leggere, tagli pensati per valorizzare ogni silhouette e dettagli che raccontano storie di sole, salsedine e bellezza autentica.

Il 9 luglio, Ilaria ha aperto le porte del suo store per un esclusivo cocktail party. Tra sconti speciali, brindisi con cocktail personalizzati con il logo del brand e vetrine dalle tinte accese, clienti affezionate, volti noti del mondo social e tv, e curiosi di passaggio hanno potuto immergersi nel mood estivo del marchio.

Una giornata all’insegna dello shopping emozionale e dell’evasione urbana, perfetta per concedersi un accessorio last-minute o trovare il look ideale per la prossima vacanza.

Beachwear che veste ogni donna

Bikini, interi, kaftani, gonne pareo, abiti e completi coordinati: il brand di Ilaria Vitagliano celebra l’estate con una proposta ampia e curata in ogni dettaglio. Immancabili gli accessori: borse da spiaggia e cappelli che completano il look senza mai risultare scontati.

La sua mission è chiara: creare capi in cui ogni donna possa riconoscersi e sentirsi valorizzata, a prescindere da taglia, forma del corpo o età.

Summer tips by Ilaria:

Costume intero + kaftano o pareo : combo perfetta per passare dalla spiaggia all’aperitivo.

: combo perfetta per passare dalla spiaggia all’aperitivo. Color palette da sogno : nuance ispirate alla terra, al blush e ai colori naturali.

: nuance ispirate alla terra, al blush e ai colori naturali. Accessorio cult: la borsetta in crochet intrecciata, con sacchetto interno removibile, che Ilaria presente interamente fatta a mano e disponibile in più dimensioni e colori. Must-have assoluto!

Le creazioni di Ilaria Vitagliano sono acquistabili online su ilariavitagliano.com e presso il flagship store in via Domenico Morelli 16/A, nel cuore di Napoli.