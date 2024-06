Ilario Lisei confermato alla presidenza di Anie Csi (Componenti e sistemi per impianti)

L’Assemblea dei Soci di Anie Componenti e Sistemi per Impianti (Csi) ha riconfermato Ilario Lisei, originario e residente a Terni, alla presidenza dell’Associazione per il biennio 2024-2026. Sarà affiancato da Massimo Valerii, amministratore delegato di Sinapsi, che assume anche il ruolo di rappresentante Pmi, Vincenzo Quintani, amministratore delegato di Clevenergy, e Tommaso Prini, responsabile attività associative di Vimar: tutti con un ruolo di Vice Presidenza.

Lisei, dirigente di Bticino dal 2000 dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di responsabile vendite Italia del canale prescrizione dell’azienda, “ha riconfermato – si legge in una nota – l’impegno a perseguire con rinnovata determinazione gli obiettivi già delineati nelle linee programmatiche della sua presidenza nel biennio precedente. Impegno e azioni che puntano, nei prossimi due anni, a supportare il rinnovamento, con la messa in atto di strategie sostenibili e digitali, del patrimonio immobiliare nazionale, sia pubblico sia privato; al rafforzamento delle collaborazioni e delle relazioni con la filiera elettrica; a salvaguardare la competitività delle imprese, chiamate a rispettare un quadro legislativo europeo sempre più ambizioso e prescrittivo, come testimonia il recente regolamento Ue sulle batterie, anche richiamando adeguate azioni di sorveglianza sul mercato; a sostenere le iniziative volte ad ammodernare infrastrutture e reti di distribuzione nazionali, riconoscendo l’adeguata attenzione al tema della misura smart e di qualità”.