Ileana Della Corte, gioielli e giostre nel calendario 2020: martedì 3 la presentazione a Edenlandia

S’intitola Gioielli & Giostre l’ultima edizione del calendario firmato Ileana Della Corte che da 30 anni + 1 a dicembre catalizza l’attenzione di clienti, amici e cultori del glamour di Napoli intorno a questo oggetto ormai cult. Altro anno, dunque, altro giro di giostra e sarà proprio questo il tema intorno a cui girano come su un carosello i 12 mesi messi nero su bianco con modelle e modelli, partner e gioielli del calendario 2020 che sarà presentato ufficialmente il 3 dicembre presso il Teatro Edenlandia, ore 20.30. Ha il sapore dello zucchero filato il mese di gennaio con Beatrice del Guercio e Alessandro Marinella che danno il benvenuto al nuovo anno in outfit E. Marinella. Sul galeone dei pirati il tesoro non è nella stiva ma è fotografato sotto forma di gioielli indossati da Virginia Basile a febbraio in abito plissé Roberta Bacarelli. Ambientazione romantica per lo scatto di marzo che inquadra gli sguardi intensi di Enrica Formicola e Andrea Cirino Pomicino, lei in Blunauta e lui in E. Formicola. Ad aprile Daniela Pezzoli si diverte a sparare al tiro al bersaglio in abito Roberta Bacarelli; è una foto di famiglia quella scattata a maggio dove Stefania e Manuela Muto, che indossano borse Nardelli, con Eva e Claudio Ruggiero vestiti Sotto il pero posano sorridenti davanti ad un maestoso castello. E’ decisamente lei, Maria Luisa Mattioli, luminosa e chic, l’attrazione del mese di giugno con gioielli sofisticati e abito in paillettes di Alessio Visone. Luglio accoglie Federica Ossorio e Dodi Branzoli appena arrivati o pronti per partire per una nuova avventura con al seguito zaino e borsoni personalizzati di My Style Bags. Agosto preme sul pedale delle macchine a scontro con le calzature di Albano indossate da Chicca Vitiello. Settembre si fa in tre con tris di partner Segreti Concept, Le Deff e Isaia indossati da tre modelli, al centro Vincenzo Ferrara tra le due more Alessandra Menditto e Mila Gambardella. Non poteva mancare la mitica giostra Saltamontes su cui sfrecciano a tutta velocità Fiorenza de Giovanni che sfoggia una limited edition, la clutch tram di Le Zirre Napoli ®, vicina a Massimo de Giovanni con Gianluigi Cosenza in E. Formicola nel mese di ottobre. E’ un novembre seducente e sinuoso grazie alla complicità dell’abito di Satriano Cinque indossato da Annamaria Colao elegantissima tra le giostre. Dicembre chiude l’anno con un papà e una figlia, Davide e Nicole Garganese, lui in M. Cilento & F.llo e lei in pelliccia Sherì.

Concept & Production Allocca Natali, foto a cura di Antonio Allocca, art director Carla Della Corte, sponsor management Mila Gambardella, stampa Grafica Metelliana. Make up & Hair Style La Compagnia della Bellezza – I Corvino. La cantina Villa Matilde Avallone e Galà Eventi firmano catering e drink della serata di presentazione del calendario.

Altri partner di questa edizione, Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Teem Viaggi, Miamo Healthy Skin System.

Appuntamento martedì 3 dicembre presso il Teatro Edenlandia, ore 20.30 per un private party in cui ci sarà la presentazione ufficiale del calendario 2020, reso speciale dai luminosi gioielli, dal fascino dei modelli e dall’estro creativo dei partner che hanno partecipato a questo ambizioso progetto.