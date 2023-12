Ileana della Corte, il calendario 2024 è all’insegna di gioielli & motori

Ileana della Corte presenta la 35° edizione del calendario dal titolo Gioielli & Motori che promette una partenza a tutta velocità per il 2024.

Dodici scatti, una location, quella di A&C Motors, prestigiosa concessionaria e service Audi e Volkswagen, dove è ambientato il calendario con gli indovinati abbinamenti tra gioielli preziosi e fiammanti auto di lusso.

In pole position a gennaio aprono il calendario Mila Gambardella con il team Le Mille Me Communication in outfit total black Barbara Giovene Collection insieme ad Alfonso d’Apuzzo in completo Isaia. Maria Chiara Sepe a febbraio ci osserva dallo specchietto in tailleur Blunauta. Francesca Longo a finestrino aperto sfoggia una pelliccia Sherì nel mese di marzo. Elegantissima Simona Capasso in abito Alessio Visone è pronta a scendere dall’auto per una grand soiree di aprile. Non è da meno Flora Nappi in abito iridescente di Eles fotografata a maggio. Momina Condorelli e Paola Briguori in total look Le Zirre Napoli danno il benvenuto a giugno. Francesca Marra Incisetto in abito in velluto Roberta Bacarelli si lascia illuminare dai raggi del caldo sole di luglio. Gaia Monaco è pronta a partire alla volta delle vacanze di agosto in completo Blunauta. E. Marinella veste la coppia Fabrizia Fabozzi e Michele Vinciguerra a settembre. A bordo dell’auto, Roberta Siniscalco sfoggia l’iconico secchiello Le Zirre Napoli nel mese di ottobre. A novembre Sherì e Isaia vestono con caldi look Manuela, Miriam e Antonio Aloschi. Maria Vittoria Gentile posa sorridente davanti all’auto in completo Eles nel mese di dicembre.

Concept & Production Allocca Natali, foto a cura di Antonio Allocca, art direction a cura di Carla della Corte, sponsor management Mila Gambardella, stampa Grafica Metelliana. Partner del calendario, Audi A&C Motors, BCC Napoli, Teem Viaggi, Gabetti, Sorbillo, Villa Matilde Avallone.