Ileana Della Corte, il calendario 2025 è nel segno dei diamanti

Il calendario 2025 di Ileana Della Corte, giunto alla 36° edizione, si presenta nel segno dei diamanti, oro e pietre preziose scattato nella magica atmosfera del settecentesco Castello de Vita che sorge sulla collina di Posillipo. Negli ambienti unici di questa dimora tra portoni preziosi, pareti bugnate, torrette e terrazzi smerlati sono stati scattati i mesi del 2025 prestati a sfondi perfetti dove fotografare la nuova collezione. E sempre all’interno del Castello De Vita è stata celebrata la festa di presentazione del calendario, in una sala ultra moderna circondata da vetrate che affacciano su Bagnoli e che si staglia decisamente in contrasto con la scenografia del calendario.

Un evento, come da tradizione, all’insegna dell’eleganza e dello stile raffinato a cominciare dai gioielli dell’esclusiva collezione in oro e brillanti esposti in luminose teche alle immagini dei backstage dei mesi del calendario che scorrevano sui monitor fino agli ospiti invitati accolti da Carla Della Corte elegantissima in abito Alessio Visone.

Tra loro, Gabriella e Paolo Manieri, Mariarosaria ed Italo Pagano, Piera e Gustavo Ruggiero, Annapaola Merone, Mino Cucciniello, Paola e Giuliana Cozzi, Stefania e Maurizio Muto, Giordana e Francesco Monti, Ilaria e Carlo Matthey, Anna e Fabrizio Petti, Bianca, Francesca e Giovanni Ottone, Maurizio e Sandra Gallo, Alessandra Rubinacci, Lina Carcuro, Roberta Bacarelli e Gabor Sanizlo, Alessio Visone, Mariella Ciotola, Natalie Sanseverino, Franco e Tiziana la Greca, Olimpia e Cristiano Giardiello, Dina Cavalli e Bruno Maiorano, Ianuaria Piromallo, Paola Rosa, Lina Ziviello, Gabriella Belletti, Annalisa ed Enzo de Paola, Manuela Mazzarotta, Lia Pellegrino, Patrizia Tartarone, Giusy d’Apuzzo, Valentina Mercurio, Marco e Francesca de Fazio, Antonello e Daniela del Giudice, Monica Scala e Patrizia Matacena, Nico e Flaminia Salzano, Gabriella de Bellis e Massimo Orlacchio, Luca Zannone e Barbara Giovene, Fabrizia Lonardo e Andrea Signorini, Olimpia Angrisani, Cuki Basilone, Fabio Massimino, Mariavittoria e Chicca Gentile, Federica Altiero, Roberta Santagata de Castro, Alessandra Stendardo e Francesca Spagnuolo Vigorita, Riccardo Italiano.

In abbinamento al sofisticato menu del Castello De Vita e ai calici della cantina Villa Matilde Avallone, gli ospiti sono stati deliziati dalle celebri e sempre golose pizze fritte di Sorbillo e si sono divertiti ballando sulle note del dj set Marco Piccolo.

In sinuosi abiti Eles il team dell’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication, ciascuna con una collana della linea Callas unica per la sua versatilità, da indossare in diversi modi.

Il calendario

A gennaio le figure eleganti di Francesca Spagnuolo Vigorita riscaldata dalla pelliccia Sherì, Alessandro e Maurizio Marinella in outfit E. Marinella si stagliano sulle pareti in bugnato ricche di storia. Febbraio rivela Lina Carcuro che sorride ammiccando all’obiettivo in cappotto metal Roberta Bacarelli; marzo dà il benvenuto alla coppia Roberta e Luca Stoelcker in abiti Blunauta e Isaia; ad aprile Maria Carmen Scalzone in sensuale abito Alessio Visone si affaccia rivelando la meravigliosa architettura del castello tra gli affreschi e la prestigiosa scala; atmosfera più calda e rilassata a maggio con Pierluigi e Licia Frezza, lui in E. Marinella e lei in chemisier Le Zirre; il sole di giugno illumina Fabiana Ossorio in abito Blunauta; tra maestose colonne a luglio Benedetta Esposito posa in abito stretch della linea Barbara Giovene accanto a Fabio Massimino in outfit E. Marinella; Ester Gatta in look Eles ad agosto si gode il panorama di Napoli; una fila di statue incornicia il mese di settembre di Ilaria Ruocco con borsa in velluto Le Zirre e Carlo Matthey in Isaia; ad ottobre Bianca e Francesca Ottone in outfit Lalilab svelano l’ampia terrazza panoramica; non temono il freddo avvolte in calde pellicce Stella Giannicola e Carlotta Maffia a novembre; tris di donne nonché padrone di casa Fabiana, Giosi e Roberta De Vita a dicembre chiudono la carrellata di dodici mesi dell’anno 2025 sempre in compagnia dei gioielli Ileana della Corte.

Partner del calendario, Audi A&C Motors, BCC Napoli, Teem Viaggi, Marlino Clinic, Liliana Paduano, Villa Matilde Avallone, Sorbillo, Gabetti.

Production WLYB.it, Photo Antonio Allocca, art direction a cura di Carla della Corte e Giuseppe Angrisani. Sponsor management Mila Gambardella. Ufficio stampa Le Mille Me Communication, stampa Grafica Metelliana.