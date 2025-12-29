Ileana della Corte illumina le feste con quattro nuove linee

Dicembre è il mese dell’anno in cui si fa festa e il brand di gioielli Ileana della Corte vuole far brillare i suoi clienti con proposte pensate per le festività.

Brillanti, perle e pietre sono i protagonisti, ma Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, non propongono solo una linea, bensì quattro. Ognuna con caratteristiche proprie, pensate per diversi tipi di serata: “chic” per una cena a lume di candela, “cool” in famiglia con la tavola imbandita di piatti della tradizione, “trendy” per una serata in discoteca.

Le quattro linee di Ileana della Corte per le festività si dividono in due collezioni: Silver & Metal con Rialto, Murano e Molo, e Gold & Diamond con Fenice.

Linea Silver & Metal

Rialto: il serracollo Rialto si impone con presenza audace, abbracciando il collo con forza. Un gioiello che non passa inosservato, dominante e imponente. Che sia un abito corto o lungo, con braccia coperte o décolleté in vista, questo gioiello in alluminio dorato e perle naturali dona carattere e personalità.

Murano: resistenti come lo scudo di un guerriero, antichi come la loro storia, artigianali come le pietre incastonate a mano. Orecchini e bracciali murano in bronzo dorato e cristalli colorati si indossano per andare a cena con gli amici o per un party esclusivo. Ti fanno sentire più forte e coraggiosa che mai. Disponibili sia con pietre sui toni del marrone che del blu.

Molo: quando la catena non è sinonimo di prigionia, ma di personalità. Per uno spirito più grintoso, audace e intraprendente, c’è il completo Molo con orecchini, bracciale e collana in argento, dorato e rodiato.

Linea Gold & Diamond

Fenice: un trio perfetto per una serata speciale, una di quelle che ogni tanto bisogna concedersi. Dove ci si lascia trasportare dal suono del violino e da sapori sconosciuti. Indossiamo questo set con orecchini, bracciale e anello in oro bianco e brillanti per sentirci uniche.

Quattro linee, infinite possibilità. Ileana della Corte trasforma ogni festività in un’occasione per esprimere la propria essenza attraverso gioielli che sono molto più di semplici accessori: sono dichiarazioni di stile, compagni di emozioni, custodi di momenti preziosi. Questo dicembre, scegli di brillare a modo tuo.