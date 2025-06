Ileana della Corte, linea di gioielli ispirata a Capri: venerdì 20 sfilata con abiti di Roberta Bacarelli

Venerdì 20 giugno alle 19,30, all’Hibiscus Relais di Capri in Via Castiglione 3, il brand di gioielli Ileana della Corte celebra l’estate con un evento dedicato alla presentazione della capsule estiva “Capri Summer Jewels Collection 2025”, un omaggio all’isola azzurra. Tra conchiglie dorate, stelle marine e forme ispirate ai coralli naturali, la capsule estiva è un viaggio che racconta il mare e le sue infinite sfumature. Un omaggio alla natura mediterranea, da sempre fonte d’ispirazione per il brand, reinterpretata con equilibrio tra artigianalità e raffinatezza.

Protagonisti della collezione sono orecchini, collane e anelli che non passano inosservati: forme organiche, volumi generosi e cromie accese si fondono con smalti, resine e dettagli preziosi. Le collane, disponibili sia nella versione girocollo che pendente, si ispirano ai fondali marini. Gli orecchini giocano tra simmetria e movimento: dai bottoni a lobo ai pendenti con conchiglie e inserti ispirati al mondo marino. Gli anelli, grandi e voluminosi, racchiudono tutta l’energia del sole d’estate.

Questi gioielli raccontano una femminilità contemporanea, spensierata e magnetica. Sono pensati per chi ama portare con sé, anche in città, un frammento d’estate. Perfetti da abbinare a un abito in lino, a una camicia oversize o semplicemente alla pelle abbronzata, diventano amuleto e ornamento, identità e desiderio.

Durante la serata, le modelle indosseranno i gioielli della capsule estiva abbinati agli abiti di Roberta Bacarelli, scelti in armonia con le tinte della collezione per raccontare con eleganza e coerenza l’identità visiva dell’estate firmata Ileana della Corte.

L’aperitivo sarà accompagnato dai vini di Villa Matilde e dal sushi di Baka, in un incontro di sapori e bellezza che celebra l’estate nel segno della qualità e dell’armonia.

Un appuntamento da non perdere, tra il profumo del mare, i riflessi del tramonto e l’atmosfera di un’isola che continua a incantare.

