Ileana Della Corte, presentato il calendario 2020 “Gioielli&Giostre”

In un’atmosfera festosa, si è svolta ieri la serata di presentazione del calendario Ileana Della Corte – Gioielli & Giostre, giunto alla sua 31° edizione. Un evento in stile Luna Park complice la location d’eccezione del Teatro Edenlandia che ha accolto i tanti invitati facendo sfoggio dei suoi spazi moderni e accoglienti. A dare il benvenuto agli ospiti, Carla della Corte raggiante ed elegante in abito Alessio Visone, insieme ad un parterre di donne immagine della maison Maria Vittoria e Francesca Gentile, Martina Monti e Gigliola Ferrazzani, Fiorenza Serra e Alessandra di Giacomo con Mila Gambardella in outfit Roberta Bacarelli ed impreziosite dalle nuove collezioni Antalia, Maya, Twiggy, Dudù e Ilios firmate Ileana Della Corte.

Fin dal loro ingresso, gli ospiti sono stati introdotti in una dimensione onirica e ludica grazie alla presenza della donna Mangiafuoco, dell’acrobatico giocoliere e della Donna Farfalla con le ali luminose sui trampoli che catalizzavano l’attenzione del pubblico con le loro funambolesche esibizioni. Non poteva che essere formulato in tema street food il catering proposto da Galà Eventi a base di hamburger, würstel, patatine fritte e sfizi light, zuppa di fagioli con chili e insalate con pollo croccante. Un menu abbinato a drink sofisticati proposti dalla cantina vinicola Villa Matilde che ha servito calici di spumante Falà a base di falangina, Terre Cerase rosé, Stregamora Piedirosso. Tra gli allestimenti sempre originali di Alessio Visone le persone si sono divertite ballando al ritmo della selezione musicale della Starfunk band dando lo sprint giusto alla serata il cui coordinamento artistico era firmato Salvatore Visone.

Alla serata, erano presenti i modelli e le modelle che hanno posato per il calendario, le cui immagini venivano proiettate su video presenti in sala. Tra gli altri ospiti, Amedeo Manzo , Mariaida Avallone , Elena e Camillo D’Antonio , Gabriella e Paolo Manieri ,Mino Cicinelli , Mariateresa Ferrari , Roberta Bacarelli e Gabor Gaznsl , Agostino Lauro e Simona Fiorillo, Stefania Ramirez , Rlena d’Angelo , Valeria Fonzone, Giusi d’Apuzzo, Patrizia Tartarone, Antonella Scetta, Anna Paola Merone e Lino Ranieri, Lina e Giuseppe Coppola , Donato e Paola Rosa, Serena Albano, Roberto Pennisi, Mena di Rubbo, Dina Cavalli, Gaetano e Valentina Motta, Beatrice del Guercio, Annaviola Gambardella, Riccardo Italiano, Lorenza Villari , Giampaolo Morelli , Giorgia Vassallo, Pappo di Palma , Federica Ossorio , Vittorio Ciotola, Andrea Cirino Pomicino, Enrica Formicola , Stefania e Maurizio Muto, Manuela e Ugo Ruggiero, Lia Pellegrino, Cristina Santoro, Vanni Fondi , Marco e Francesca de Fazio, Elema Longo, Rosita Puca, Mimmo Tuccillo, Cristina Cennamo, Olimpia Angrisani, Francesco e Maria de Giovanni, Luella ed Enrico Soprano, Maurizio Motta, Maridi Vicedomini, Lorenzo Crea, Mario Mattioli, Antonella e Francesco Tuccillo, Luigi Lavornia, Antonella Oliveri, Virginia Basile, Nicole e Davide Garganese, Alessandro Marinella, Dody Branzoli, Paola Abbamonte, Giuliana Cozzi, Pasquale Legora de Feo, Gabriella de Bellis, Massimo Orlacchio.

Al momento dei saluti finali, alle signore è stato consegnato come cadeau della serata un beauty kit dello sponsor Miamo Healthy Skin System.

I 12 mesi

Ha il sapore dello zucchero filato il mese di gennaio con Beatrice del Guercio e Alessandro Marinella che danno il benvenuto al nuovo anno in outfit E. Marinella. Sul galeone dei pirati il tesoro non è nella stiva ma è fotografato sotto forma di gioielli indossati da Virginia Basile a febbraio in abito plissé Roberta Bacarelli. Ambientazione romantica per lo scatto di marzo che inquadra gli sguardi intensi di Enrica Formicola e Andrea Cirino Pomicino, lei in Blunauta e lui in E. Formicola. Ad aprile Daniela Pezzoli si diverte a sparare al tiro al bersaglio in abito Roberta Bacarelli; è una foto di famiglia quella scattata a maggio dove Stefania e Manuela Muto, che indossano borse Nardelli, con Eva e Claudio Ruggiero vestiti Sotto il pero posano sorridenti davanti ad un maestoso castello. E’ decisamente lei, Maria Luisa Mattioli, luminosa e chic, l’attrazione del mese di giugno con gioielli sofisticati e abito in paillettes di Alessio Visone. Luglio accoglie Federica Ossorio e Dodi Branzoli appena arrivati o pronti per partire per una nuova avventura con al seguito zaino e borsoni personalizzati di My Style Bags. Agosto preme sul pedale delle macchine a scontro con le calzature di Albano indossate da Chicca Vitiello. Settembre si fa in tre con tris di partner Segreti Concept, Le Deff e Isaia indossati da tre modelli, al centro Vincenzo Ferrara tra le due more Alessandra Menditto e Mila Gambardella. Non poteva mancare la mitica giostra Saltamontes su cui sfrecciano a tutta velocità Fiorenza de Giovanni che sfoggia una limited edition, la clutch tram di Le Zirre Napoli ®, vicina a Massimo de Giovanni con Gianluigi Cosenza in E. Formicola nel mese di ottobre. E’ un novembre seducente e sinuoso grazie alla complicità dell’abito di Satriano Cinque indossato da Annamaria Colao elegantissima tra le giostre. Dicembre chiude l’anno con un papà e una figlia, Davide e Nicole Garganese, lui in M. Cilento & F.llo e lei in pelliccia Sherì.

Concept & Production Allocca Natali, foto a cura di Antonio Allocca, art director Carla Della Corte, sponsor management Mila Gambardella, stampa Grafica Metelliana. Make up & Hair Style La Compagnia della Bellezza – I Corvino. La cantina Villa Matilde Avallone e Galà Eventi firmano catering e drink della serata di presentazione del calendario.

Altri partner di questa edizione, Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Teem Viaggi, Miamo Healthy Skin System.

Appuntamento dunque martedì 3 dicembre presso il Teatro Edenlandia, ore 20.30 per un private party in cui ci sarà la presentazione ufficiale del calendario 2020, reso speciale dai luminosi gioielli, dal fascino dei modelli e dall’estro creativo dei partner che hanno partecipato a questo ambizioso progetto.