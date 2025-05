Ileana della Corte, un gioiello per la Festa della mamma: ecco Regina

In occasione della Festa della Mamma, Ileana della Corte presenta Regina, una collezione di gioielli che omaggia una delle figure più preziose della nostra vita: la mamma. Protagonista della linea è l’ape, simbolo per eccellenza di laboriosità, cura e amore incondizionato — qualità che, proprio come l’insetto operoso, definiscono l’essenza stessa della maternità.

La collezione Regina comprende un ciondolo in bronzo dorato e brunito su laccio di cuoio o girocollo rigido, accompagnato da un anello e da eleganti orecchini. Ogni pezzo è pensato per essere non solo un regalo raffinato, ma anche un gesto ricco di significato: un piccolo, prezioso tributo alla forza silenziosa e generosa che identifica la figura materna.

“Come l’ape che costruisce, nutre e protegge con pazienza e determinazione, anche la mamma è il cuore pulsante della famiglia — sempre presente, anche nel silenzio, sempre essenziale,” commenta Giuseppe Angrisani designer della collezione. “Con Regina abbiamo voluto rappresentare questa connessione profonda, rendendo omaggio a tutte le mamme che ogni giorno si prendono cura dei figli con amore”.

La collezione è disponibile nelle boutique Ileana della Corte e online, in tempo per sorprendere con un pensiero ricco di significato la propria mamma.

