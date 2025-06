Ilenia Pastorelli giurata a Taormina: “Donne insieme siamo più forti”

L’attrice sul red carpet, è anche protagonista di un film di Morelli

Taormina (Me), 10 giu. (askanews) – “É importante una giuria femminile, per un festival dedicato alle donne. È un bel messaggio perché noi donne dobbiamo imparare a fare gruppo, perché insieme siamo più forti”: lo ha dichiarato l’attrice Ilenia Pastorelli arrivando sul red carpet del 71esimo Taormina film festival, per il quale siede in giuria.”Ho tantissimi film da vedere, 25 o 26, dall’America, internazionali, di tutti i tipi. Sono appena arrivata e dobbiamo ancora iniziare. Sarà una terapia, perché resterò chiusa a guardare questi film, ma è la mia passione, quindi non mi peserà per nulla”, ha aggiunto.”Sono anche protagonista con un film di regia di Giampaolo Morelli, ci siamo molto divertiti, ma non posso raccontare molto, perché il film lo presenteremo nei prossimi giorni”, ha concluso.