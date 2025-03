Ilenia Ruggeri nuovo direttore generale di Sanpellegrino

Ilenia Ruggeri è il nuovo direttore generale di Sanpellegrino, marchio di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche. Con una carriera ventennale all’interno del Gruppo Nestlé, Ruggeri porta la sua vasta esperienza nel settore del beverage per sostenere la crescita di Sanpellegrino nel mercato italiano e internazionale. Entrata nel Gruppo Nestlé nel 2002, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, prima in Nestlé Purina e poi in Sanpellegrino. Dal 2016 è International Marketing Director e, dal 2020, Head of Marketing e Innovation, contribuendo allo sviluppo dei marchi e alle strategie di canale, oltre a gestire le sfide della pandemia. Il suo approccio strategico e la sua competenza nell’innovazione la rendono la figura ideale per guidare Sanpellegrino verso il futuro.