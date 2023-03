Iliad, crescita boom. Reynaud: Consolidamento in Italia? Soltanto se ha senso industriale

Prosegue la crescita a doppia cifra di Iliad Italia che ha archiviato il 2022 con ricavi pari a 927 milioni di euro, in crescita del 15,5% sull’anno precedente, l’EbitdaaL più che raddoppiato a 211 milioni. Il bilancio del 2022 conferma così un risultato importante per il fatturato di Iliad Italia, commenta il player sottolineando l’aumento rispetto agli 802 milioni di euro registrati al 31 dicembre del 2021. Attivate 1 milione di utenze nette sul mobile e 109 mila utenze sulla fibra e per il diciannovesimo trimestre di fila Iliad sottolinea di essere “leader nel mercato mobile per saldo di utenti netto”. “Per Iliad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione” ha detto l’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi. “L’importante risultato raggiunto – osserva il top manager- ci consente di continuare a guardare il futuro con lungimiranza e grande entusiasmo. Stiamo rispettando gli impegni presi garantendo trasparenza e chiarezza in tutte le nostre attività. Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l’alfiere della trasparenza in Italia”.

Reynaud, consolidamento in Italia? Solo se ha senso industriale

Iliad parteciperà al processo di consolidamento in Italia, in vista anche del cambio nel gruppo Tim con la separazione dei vari asset, solo se le operazioni avranno “un senso industriale. Ad affermarlo è il Ceo del gruppo Thomas Reynaud nel corso della conferenza stampa sui risultati del 2022. “Ad oggi non ci sono scoop”, ha aggiunto spiegando che comunque seguono da vicino le vicende e in ogni caso il gruppo vuole giocare un ruolo “nel processo di consolidamento europeo”. Il Cfo Nicolas Jaeger ha sottolineato che “il mercato italiano è irrazionale”, che “la guerra dei prezzi è portata avanti dagli operatori storici” e che “se nel mercato a un certo punto succederà qualcosa, saremo razionali e guarderemo alle eventuali opportunità”.