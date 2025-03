SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Come gruppo Iliad siamo presenti in 23 Paesi nel mondo, abbiamo annunciato un investimento di 3 miliardi sull’Intelligenza Artificiale, i data center, la potenza di calcolo. Per l’Europa è fondamentale non subire questa rivoluzione ma al contrario trasformarla in una grandissima opportunità”. Lo ha detto Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, a margine della quinta edizione del “Forum in Masseria – Winter Edition”, a Saturnia.

xc3/sat